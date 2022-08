TERREMOTO IN FORZA ITALIA A NAPOLI LASCIANO 4 BIG RASTRELLATORI DI VOTI - DOMENICO DE SIANO (COORDINATORE REGIONALE DEL PARTITO), ANTONIO PENTANGELO E CARLO SARRO (COORDINATORI DI NAPOLI E CASERTA) E MARZIA FERRAIOLI (EX VICE REGIONALE) LASCIANO BERLUSCONI E PASSANO CON IL TERZO POLO: SONO QUASI TUTTI RICONDUCIBILI ALLA “FILIERA” DI LUIGI CESARO, DETTO “GIGGINO ‘A PURPETTA” - CE L'HANNO CON L'EUROPARLAMENTARE FULVIO MARTUSCIELLO, COMMISSARIO REGIONALE, CHE LI HA SILURATI…

Angelo Agrippa per il “Corriere della sera”

Per ora non lo dicono, ma sono pronti a trasferire voti e bagagli nel Terzo polo di Renzi e Calenda. Sono i quattro parlamentari uscenti di Forza Italia non ricandidati in Campania - Domenico De Siano, fino a un mese fa coordinatore regionale del partito; Antonio Pentangelo e Carlo Sarro, coordinatori di Napoli e Caserta; Marzia Ferraioli, ex vice regionale - considerati potenti rastrellatori di consensi.

Quasi tutti riconducibili alla filiera politico elettorale capeggiata da Luigi Cesaro, più volte sottoposto a indagini giudiziarie per sospette collusioni con i clan, dal 1996 eletto senza interruzioni al Parlamento nazionale ed europeo. Con essi, annunciano ora di voler abbandonare gli azzurri anche alcuni amministratori locali. Un vero terremoto. Ce l'hanno con l'europarlamentare Fulvio Martusciello, ora commissario regionale, che li ha disarcionati alla vigilia della presentazione delle liste.

«FI Campania è finalmente "decesarizzata" - ha esultato Francesco Maria Rubano, il vice di Martusciello -. L'uscita dei pochi parlamentari riconducibili a Cesaro libera energie e spazi nuovi». De Siano ha attaccato: «Leggo di candidati che non conosco, eppure milito in FI da tanti anni. Sono stati scelti per il merito, per l'appartenenza al territorio o perché fanno parte di un club? Offriremo la nostra consistenza elettorale a quel partito, che non è FI, in grado di rappresentare i nostri valori».

