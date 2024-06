IL TERREMOTO ALLE URNE NON AVRÀ CONSEGUENZE TRA GLI EURO-POTERI – URSULA VON DER LEYEN CONFERMA: “INIZIAMO IL NOSTRO LAVORO GUARDANDO ALLA MAGGIORANZA CHE AVEVAMO (SOCIALISTI E LIBERALI): NON È SEMPRE STATO FACILE, MA HA FUNZIONATO” – IL PRESIDENTE DEL PPE, MANFRED WEBER: “ABBIAMO VINTO, LE URNE CI HANNO DATO IL MANDATO PER GUIDARE L’UE” – IL “ROMPICAPO” DEI TOP JOB È QUASI RISOLTO: IL SOCIALISTA PORTOGHESE COSTA AL CONSIGLIO EUROPEO, L’ESTONE KALLAS ALTO COMMISSARIO…

(ANSA) - "Abbiamo vinto, le urne di ci hanno dato il mandato per guidare l'Ue". Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, aprendo la prima riunione di gruppo del Partito popolare europeo, assieme alla presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, questa mattina all'Eurocamera a Bruxelles.

VON DER LEYEN AL PPE, 'INIZIAMO DA MAGGIORANZA S&D-RENEW'

(ANSA) - "Iniziamo il lavoro guardando alla maggioranza che avevamo (con Socialisti e Rnew, ndr), non è sempre stata facile, ma ha funzionato". Lo ha spiegato Ursula von der Leyen agli eurodeputati del Ppe riuniti a porte chiuse, a quanto apprende l'ANSA. La presidente della Commissione Ue ha poi ringraziato il gruppo per la loro dura campagna elettorale sottolineando che senza l'unità del Ppe questo risultato non sarebbe stato possibile. Parlando del lavoro fatto nei 5 anni, von der Leyen si è soffermata sul Patto di Migrazione e Asilo, dicendosi soddisfatta d'aver portato a termine un negoziato tra i più difficili della legislatura.

IL GRANDE ROMPICAPO DEI TOP JOBS DELL'UE È QUASI RISOLTO

Traduzione dell’articolo di Barbara Moens, Aitor Hernández-Morales, Jacopo Barigazzi e Eddy Wax per www.politico.eu

Se vi aspettavate mesi di duelli, azioni politiche avvincenti e uomini di potere di Bruxelles pronti a brandire coltelli affilati per assicurarsi i posti di vertice dell'UE all'indomani delle elezioni europee, potreste rimanere delusi.

Sembra emergere un consenso insolitamente precoce sui nomi preferiti per i posti al tavolo dei vertici dell'UE: La tedesca Ursula von der Leyen per un secondo mandato come presidente della Commissione europea, il portoghese António Costa come presidente del Consiglio europeo, la maltese Roberta Metsola come capo del Parlamento europeo e l'estone Kaja Kallas come capo della politica estera.

"Toccate ferro, ma questa volta le cose potrebbero andare relativamente veloci", ha detto un funzionario dell'UE, pur avvertendo che un accordo formale probabilmente non arriverà prima che i leader si incontrino di nuovo il 27-28 giugno. L'ottimismo sui tempi è in parte dovuto al fatto che il presidente francese Emmanuel Macron avrà poca libertà di manovra per i suoi soliti giochetti da grande disturbatore.

Nei giorni trascorsi da quando i liberali francesi e Macron, uno dei principali mediatori nella discussione sui posti di lavoro più importanti, hanno subito una dura sconfitta per mano dell'estrema destra alle elezioni europee, il suo potere negoziale a Bruxelles si è esaurito. La sua attenzione è ora rivolta alle elezioni lampo che ha indetto in Francia, piuttosto che ai posti di lavoro a Bruxelles.

Se a ciò si aggiunge la guerra della Russia in Ucraina e il potenziale ritorno dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca dopo le elezioni americane di novembre, l'Europa non può permettersi mercanteggiamenti interni che sacrifichino la stabilità, hanno dichiarato i funzionari e i diplomatici europei.

Il rapido allineamento diplomatico intorno ai “Big 4” è in netto contrasto con le aspettative precedenti alle elezioni europee, quando a Bruxelles giravano voci che Macron stesse valutando alternative alla von der Leyen come capo dell'esecutivo dell'UE. In effetti, la velocità del consenso ha persino fatto temere ad alcuni diplomatici che stesse per arrivare un colpo di scena. "Più sento ottimismo, più divento nervoso", ha detto un diplomatico dell'UE.

Il Partito Popolare Europeo, che rimane la maggiore forza politica dopo le elezioni europee, vuole garantire un secondo mandato quinquennale alla von der Leyen. Con Macron concentrato sulle sue turbolenze politiche interne, i leader continentali sono quasi certi di spingerla a passare.

"I leader non possono lavorare intorno a lei, nemmeno quelli che vorrebbero farlo", ha detto un altro funzionario dell'UE. "È la loro candidata principale, sono il partito più grande. Sarà la prima a muoversi".

Costa al Consiglio europeo?

I socialisti, il secondo gruppo più numeroso del Parlamento europeo e parte fondamentale dell'attuale coalizione centrista, puntano alla guida del Consiglio europeo, che rappresenta i 27 Paesi membri dell'UE. Costa è il chiaro favorito nella corsa alla successione dell'attuale Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, tanto che i diplomatici stanno già speculando su chi potrebbe diventare il suo capo di gabinetto nel caso in cui ottenesse il posto.

All'inizio della settimana, l'attuale primo ministro portoghese di centro-destra, Luís Montenegro, ha dichiarato che Lisbona sosterrebbe Costa per l'incarico. "Montenegro lo farebbe solo se sapesse che Costa ha una seria possibilità", ha detto il secondo funzionario dell'UE. Ma non si tratta di un accordo concluso: la candidatura di Costa potrebbe essere ancora complicata dai suoi problemi legali.

Lo scorso novembre, Costa si è dimesso dalla carica di primo ministro dopo che i pubblici ministeri lo hanno identificato come un funzionario sospettato in una vasta indagine sul traffico di influenze. All'epoca, i pubblici ministeri portoghesi non avevano rivelato quale reato fosse sospettato di aver commesso. A distanza di otto mesi, il caso rimane ancora sotto sigillo e il mistero persiste.

Non sono state formulate accuse contro Costa, ma i pubblici ministeri non hanno abbandonato le indagini sull'ex primo ministro. Su sua richiesta, il mese scorso Costa ha risposto alle domande del pubblico ministero e ha ribadito la sua innocenza.

Molte capitali europee non vedono più il caso giudiziario contro Costa come un ostacolo al suo trasferimento a Bruxelles. Costa ha un buon rapporto di lavoro con la von der Leyen ed è generalmente benvoluto dai leader europei. Secondo un funzionario francese, Macron apprezza l'ex premier portoghese, con cui ama confrontarsi in discussioni intellettuali.

Ma il sistema giuridico portoghese si muove a un ritmo glaciale e, mentre l'indagine su Costa continua, i suoi problemi legali potrebbero essere tirati in ballo dai nordici che cercano di promuovere la candidatura del primo ministro danese socialista Mette Frederiksen, il cui nome fluttua da mesi nelle conversazioni nella bolla di Bruxelles.

Capo degli affari esteri e del Parlamento

Il posto più incerto, a questo punto, è quello di capo della politica estera (Alto rappresentante), hanno detto quattro funzionari. Il primo ministro estone Kallas è in lizza per questo incarico e, in quanto donna liberale dell'Europa orientale e leader nazionale, sarebbe una scelta quasi ideale per i liberali nella scelta del successore di Josep Borrell.

Nel periodo precedente alle elezioni europee, i Paesi dell'UE con scarsa esperienza di aggressioni russe erano scettici sulle sue forti posizioni anti-Cremlino. Alcuni leader occidentali temevano che Kallas potesse concentrarsi esclusivamente sulla Russia e non prestare sufficiente attenzione ad altre regioni, in particolare il Medio Oriente e l'Africa. Ma questa opposizione si è poi spenta, poiché Kallas si inserirebbe perfettamente nel puzzle dei posti di lavoro attuali, dal punto di vista geografico, politico e diplomatico.

La più facile delle quattro nomine sarà l'assegnazione di un altro mandato di due anni e mezzo all'attuale Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che fa parte del PPE. Ma è il Parlamento stesso, non i leader dell'UE, ad avere l'ultima parola su questa decisione.

Mi gratti la schiena...

Nei prossimi giorni, durante la cena informale e il vertice, i leader europei contratteranno con la von der Leyen per ottenere concessioni in cambio del loro appoggio, offrendo sostegno in cambio di portafogli chiave nella prossima Commissione europea.

"Questi sono capi di Stato e di governo. Non vengono a Bruxelles solo per approvare un accordo", ha detto un terzo diplomatico dell'UE.

Anche se il Consiglio europeo dovesse raggiungere un rapido accordo sul puzzle delle cariche, c'è ancora l'ostacolo del Parlamento europeo, che potrebbe votare un secondo mandato quinquennale per la von der Leyen già il 18 luglio. "C'è sempre una sorpresa nelle discussioni sui posti di vertice", ha dichiarato un quarto diplomatico dell'UE.

