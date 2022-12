TERZO POLO, TERZA GAMBA DEL GOVERNO – RENZI E CALENDA FANNO UN SUPER ASSIST ALLA MELONI CON UN ORDINE DEL GIORNO CHE MANDA AL MACERO LA LEGGE SPAZZACORROTTI DI BONAFEDE E RIPRISTINA LA PRESCRIZIONE “ETERNA”. L’OBIETTIVO POTREBBE ESSERE PIÙ GRANDE: PORTARE A CASA, TRA CENTRODESTRA E “AZIONE”, TUTTI I DIECI LAICI DEL CSM – MELONI: “BENE IL RITORNO DELLA PRESCRIZIONE A COME ERA PRIMA. È BUON SENSO”

1. GIUSTIZIA: MELONI, BENE RITORNO PRESCRIZIONE PRE-BONAFEDE

(ANSA) - "Il Parlamento ha presentato un ordine del giorno per chiedere il ritorno della prescrizione a come era prima della modifica del ministro Bonafede e abbiamo dato parere favorevole. E' una dichiarazione di buonsenso" per evitare "che ci siano indagati a vita. Credo che su questo ci sia un consenso trasversale". Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno.

2. BLITZ DEL TERZO POLO CONTRO LA SPAZZACORROTTI C'È L'INTESA CON LA DESTRA

Estratto dell’articolo di Liana Milella per “la Repubblica”

[…] Da 48 ore, come Repubblica ha anticipato ieri, lo scontro si è allargato alla prescrizione e all'ordine del giorno di Enrico Costa di Azione che vuole buttare a mare la legge Spazzacorrotti di Alfonso Bonafede e ripristinare la prescrizione "eterna" - quella che Berlusconi ama perché ha fatto morire i suoi processi - anche se nella versione dell'ex Guardasigilli Andrea Orlando.

Non ci stanno Pd e M5S che accusano il Terzo polo di «fare sulla giustizia la terza gamba del governo », magari con l'obiettivo, tra un paio di settimane, di portarsi a casa tutti i dieci laici del Csm. Perché la destra, con i suoi 353 voti, da sola non ce la fa, ma con Azione e Iv può sbaragliare l'opposizione già al primo voto.

[…] Invece s' infuriano sia M5S che Pd. Valentina D'Orso, che per M5S ha bocciato la fiducia, parla di «una proposta inaccettabile perché è un altro attacco prevedibile alla Spazzacorrotti, perché il mood del centrodestra è proprio quello di scardinarla il prima possibile».

E poi l'attacco a Costa che «detta la linea sulla giustizia perché il Terzo polo è in assoluta assonanza con la maggioranza e vuole alleggerire le norme sui colletti bianchi. L'obiettivo è abbassare la guardia sulla corruzione e inviare un messaggio di impunità». E poi una critica al Pd, «purtroppo sui temi della giustizia noi siamo soli ».

In realtà il Pd è in allarme e Debora Serracchiani lo dice con chiarezza. «L'odg di Costa è generico, non è chiaro il suo obiettivo finale. Noi decideremo con i senatori ». […]

