LA TESTA DEL SEGRETARIO AL TESORO AMERICANO JANET YELLEN CADRÀ DOPO LE ELEZIONI DI MID-TERM? - L'APPUNTAMENTO ELETTORALE SARÀ UN BEL CETRIOLONE PER BIDEN MA LA DEFENESTRAZIONE DELLA YELLEN SAREBBE UN'OCCASIONE UNICA PER RISPONDERE ALLE CRITICHE SULLA GESTIONE DELL'ECONOMIA - PER SOSTITUIRLA SI STANNO GIÀ SCALDANDO IL SEGRETARIO AL COMMERCIO GINA RAIMONDO E IL VICE PRESIDENTE DELLA FED LAEL BRAINARD - MA QUESTI NOMI SARANNO APPROVATI DAL SENATO?

(ANSA) - La Casa Bianca si prepara a una serie di uscite dopo le elezioni di metà mandato di novembre, fra le quali quella possibile del segretario al Tesoro Janet Yellen. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali una sua eventuale uscita rappresenterebbe per Joe Biden un'occasione per rispondere alle critiche sulla sua gestione dell'economia. Dall'altra parte però un addio di Yellen lascerebbe aperta una casella difficile da riempire: trovare qualcuno del suo calibro non sarà facile per Biden, e soprattutto non sarà facile trovare qualcuno che possa essere approvato dal Senato.

Oltre a Yellen, di cui il suo staff smentisce un passo indietro, sono attesi lasciare Brian Deese, direttore del National Economic Council, e Cecilia Rouse, presidente del consiglio degli advisor economici della Casa Bianca. Rispettata a livello mondiale, Yellen si è scontrata in alcune occasioni con la Casa Bianca, dicendosi in disaccordo su alcuni dei cavalli di battaglia portati avanti dall'amministrazione, incluso scaricare la colpe dell'inflazione sulle aziende. In un momento delicato come quello attuale per l'economia mondiale, molti potrebbero fare pressing su Yellen affinché mantenga l'incarico. Fra i suoi possibili successori ci sono il segretario al Commercio Gina Raimondo e il vice presidente della Fed Lael Brainard.

