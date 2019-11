LA THATCHER AVEVA CAPITO TUTTO – ''MAGGY'' NEL 1989 AVVERTÌ GORBACIOV CHE UNA GERMANIA RIUNIFICATA “AVREBBE PREGIUDICATO GLI EQUILIBRI DEL DOPOGUERRA” E SERGIO ROMANO LE DÀ RAGIONE: “LE SUE PREOCCUPAZIONI DELLA SIGNORA THATCHER MI SEMBRANO GIUSTIFICATE. LA GERMANIA UNIFICATA HA PROVOCATO LA DISINTEGRAZIONE DELLO STATO JUGOSLAVO E LA FRAMMENTAZIONE DEL BALCANI. E CON L' APERTURA DELL' UNIONE EUROPEA AGLI EX SATELLITI DELL'URSS…”

muro di berlino

Sergio Romano per il “Corriere della Sera”

gianni de michelis andreotti mitterrand

Sapevamo che trent' anni fa, dopo il crollo del muro di Berlino, alcuni uomini di Stato europei (fra i quali Mitterrand, Thatcher e Andreotti) vedevano con qualche timore e molta diffidenza la prospettiva di una Germania riunificata. Ma un articolo di Philip Stephens apparso sul Financial Times del 25 ottobre ci ricorda che Margaret Thatcher, allora primo ministro del Regno Unito, si spinse più in là. Approfittò del viaggio di ritorno, dopo una visita a Tokyo nel settembre 1989, per una sosta a Mosca dove ebbe una conversazione a quattrocchi, nella sala di Santa Caterina del Cremlino, con Mikhail Gorbaciov, presidente dell' Unione Sovietica e segretario generale del Partito comunista.

MARGARET THATCHER CON GORBACIOV

Parlarono di Germania e la Lady di ferro, secondo le note prese da un consigliere di Gorbaciov (Anatolij Cerniaev), disse al suo interlocutore che la Gran Bretagna non desiderava la riunificazione tedesca «perché temeva mutamenti territoriali che avrebbero pregiudicato gli equilibri del secondo dopoguerra». Per le stesse ragioni Thatcher, in quella circostanza, avrebbe garantito a Gorbaciov che la Nato non si sarebbe adoperata per la dissoluzione del Patto di Varsavia (l' accordo stipulato dall' Urss con i suoi satelliti nel 1955).

SERGIO ROMANO

Contemporaneamente, secondo i ricordi di Philip Stephens, Thatcher avrebbe proposto al presidente francese François Mitterrand la conclusione di una Intesa Cordiale simile a quella che Francia e Gran Bretagna avevano concluso nell' aprile del 1904 per contenere la crescente potenza del Reich tedesco.

Trent' anni dopo, le preoccupazioni della signora Thatcher mi sembrano almeno in parte giustificate. Con la sua insistenza per il frettoloso riconoscimento della Slovenia e della Croazia nel gennaio 1991, la Germania unificata ha provocato la disintegrazione dello Stato jugoslavo e la frammentazione del Balcani. Con l' apertura dell' Unione europea agli ex satelliti dell' Urss, fortemente voluta da Berlino, sono stati creati due problemi.

reagan thatcher 10

margaret thatcher helmut kohl ronald reagan

Abbiamo accolto nella Ue Paesi che non hanno alcun desiderio di rinunciare alla propria sovranità per creare una Europa federale; e quei Paesi sono diventati satelliti della Nato pregiudicando gravemente i rapporti con la Russia.

giovanni leone con margaret thatcher milena gabanelli e i costi della caduta del muro 9

La riunificazione tedesca, inoltre, non ha soddisfatto le aspettative dei suoi promotori. Come hanno ricordato Milena Gabanelli e Danilo Taino sul Corriere del 28 ottobre, alcune regioni della Germania orientale continuano a manifestare malumori per le loro condizioni sociali. Sembra esistere ancora, paradossalmente, un patriottismo tedesco-orientale che ha favorito l' ascesa della destra radicale. Forse non avevano torto quei tedeschi, prevalentemente social-democratici, che nel 1989 avrebbero preferito una confederazione tedesca composta di due Germanie piuttosto che una Germania unificata.

Margaret Thatcher e il marito dopo l attentato uk mark thatcher muro berlino 5 berlino caduta MURO muro berlino boschi gruber muro di berlino estrema destra protesta a berlino muro di berlino 1989 Margaret Thatcher muro berlino prodi margaret thatcher margaret thatcher pro europa THATCHER reagan thatcher 2 margaret thatcher reagan thatcher 1 helmut kohl con margaret thatcher MURDOCH THATCHER MARGARET THATCHER IN LACRIME IN AUTO DOPO LE DIMISSIONI NELLA PRIMA DEL DAILYMAIL