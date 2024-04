IL TICKET DEI COMPLOTTARI RIMARRÀ UN SOGNO – DONALD TRUMP AVREBBE OFFERTO A ROBERT F. KENNEDY JR DI CORRERE COME SUO VICE! È STATO LO STESSO FIGLIO DI BOBBY, ORMAI IDOLO DI NO-VAX E SIMILI, AD ANNUNCIARLO, DOPO ESSERE STATO DEFINITO “RADICALE DI SINISTRA” DA UN COMITATO CHE SOSTIENE L’EX PRESIDENTE – “TRUMP MI DEFINISCE COSÌ? SONO COSÌ LIBERALE CHE I SUOI EMISSARI MI HANNO CHIESTO DI ESSERE IL SUO VICE, E HO RIFIUTATO…”

ROBERT F KENNEDY JR

(ANSA) - Robert F Kennedy Jr, candidato indipendente per la Casa Bianca, ha reso noto di aver rifiutato una offerta dall'entourage di Donald Trump di correre come suo vice. L'affermazione ha fatto seguito al lancio di un sito web che attaccava Kennedy come "radicale di sinistra", pubblicato da un comitato di azione politica pro-Trump chiamato Make America Great Again Inc (Maga Inc). L'esponente - reietto - della leggendaria dinastia politica ha risposto così su X: "Il presidente Trump mi definisce un radicale di estrema sinistra. Sono così liberale che i suoi emissari mi hanno chiesto di essere il suo vicepresidente. Ho rispettosamente rifiutato l'offerta".

robert kennedy jr con la zia jackie donald trump DONALD TRUMP donald trump in tribunale 8 robert f kennedy jr DONALD TRUMP donald trump in tribunale 9 john f. kennedy jr. by ron galella joe kennedy jr 1 joe kennedy jr e jfk ROBERT F KENNEDY JR robert f. kennedy jr si candida come indipendente 1 ROBERT F KENNEDY JR robert kennedy robert f. kennedy jr si candida come indipendente robert kennedy jr funerali padre robert kennedy jr funerali seconda moglie robert kennedy jr nozze con cheryl robert kennedy jr terza moglie robert kennedy jr con lo zio john kennedy studio ovale robert kennedy jr (6) robert kennedy jr robert kennedy jr funerali padre (2) robert kennedy jr leonardo dicaprio robert kennedy jr robert kennedy jr seconda moglie mary robert kennedy jr matrimoni spot di Robert F. Kennedy Jr in onda al superbowl