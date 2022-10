7 ott 2022 09:10

TINTINNIO DI MANETTE IN BASILICATA – ARRESTATO IL CAPOGRUPPO DI FORZA ITALIA IN CONSIGLIO REGIONALE, FRANCESCO PIRO, IN UNA “VASTA OPERAZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA” COORDINATA DALLA DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA DI POTENZA. DIVIETO DI DIMORA PER L’ASSESSORE REGIONALE ALL’AGRICOLTURA, FRANCESCO CUPPARO, ANCHE LUI DEL PARTITO DI BERLUSCONI. COINVOLTO NELL’INCHIESTA ANCHE ROCCO LEONE, CONSIGLIERE REGIONALE DI FRATELLI D’ITALIA ED EX ASSESSORE ALLA SANITÀ…