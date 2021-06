4 giu 2021 11:57

TIRI MANCINI - LA DECISIONE DI FAR FUORI MARCO MANCINI È STATA DI FRANCO GABRIELLI. LA BELLONI TEMPOREGGIAVA CON UNA COMMISSIONE INTERNA SULL’OPERATO DELLO SVALVOLATO 007, AMICO DI GRATTERI, TAVAROLI, BISIGNANI, BOCCHINO, SALVINI, RENZI, ETC. MA LA BELLONI NON SE L’È SENTITA DI AFFRONTARLO E HA DATO L’INCARICO AL SUO VICE, BRUNO VALENSISE. L’INCONTRO È INIZIATO ALLE 11 DEL MATTINO ED È FINITO ALLE 17, CON UN MANCINI IMPAZZITO CHE NE HA URLATE DI TUTTI I COLORI – IL “METODO GABRIELLI”, INAUGURATO CON LA CACCIATA DI VECCHIONE, CONTINUA CON IL TAGLIO DELLE SCORTE DI COMPETENZA DEI SERVIZI, SE NON CI SONO MOTIVI GIUSTIFICATI. TRA I PRIMI AD ESSERE “DESCORTATI” CI SONO I VECCHI CAPI DEI SERVIZI, DA MANENTI A POLLARI, AMBEDUE INCAZZATISSIMI. SEMBRA CHE NON L’ABBIA PRESA BENE NEMMENO MASSIMO D’ALEMA…