TOCCHERÀ A LILIANA SEGRE PRESIEDERE LA PRIMA SEDUTA DEL SENATO - IN ATTESA CHE LE CAMERE ELEGGANO I NUOVI PRESIDENTI LA SENATRICE A VITA DI 92 ANNI (MEMBRO PIÙ ANZIANO DELL'AULA) SOPRAVVISSUTA ALL’OLOCAUTO SIEDERÀ SULLO SCRANNO PIÙ ALTO DI PALAZZO MADAMA - LA POLEMICA CON GIORGIA MELONI IN CAMPAGNA: "TOLGA LA FIAMMA TRICOLORE DAL SIMBOLO", LA RISPOSTA DI LA RUSSA: "NON È IN ALCUN MODO ASSIMILABILE AL REGIME FASCISTA" - QUALORA LA SEGRE NON FOSSE DISPONIBILE TOCCHERÀ A SILVIO BERLUSCONI...