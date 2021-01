TOGLIETE TWITTER A GENTILONI - "ER MOVIOLA" FA FATICA A MANTENERE LA TERZIETÀ RICHIESTA A UN COMMISSARIO EUROPEO E DAL SUO ACCOUNT BOMBARDA CONTRO TRUMP ("ANCORA DUE SETTIMANE DI ANGOSCIA PER CHI AMA GLI USA") E BOLSONARO ("DAL BRASILE IMMAGINI VERGOGNOSE CON 700 VITTIME AL GIORNO"). SI DEDICA AI SOCIAL PERCHE' NON TOCCA PALLA SULLE FACCENDE ECONOMICHE, APPALTATE A DOMBROVSKIS? AH, SAPERLO...

I TWEET DI PAOLO GENTILONI CONTRO USA E BRASILE

Paolo Gentiloni su twitter sbrodola, pare faccia fatica a mantenere il ruolo di Commissario europeo agli affari economici. Il carattere di terzietà che deve contraddistinguere il lavoro di un Commissario europeo gli sta stretto.

Sarà forse a causa dell'onda del pensiero unico che a Bruxelles regna indiscussa almeno dai tempi della presidenza Prodi. Sarà perché è di tale forza la guerra scatenata contro il sovranismo nei palazzi del potere europeo, che insultare il capo di uno stato terzo non crea più imbarazzo.

Colto da una forma di incontinenza twittarola, il prode Gentiloni Viendalmare cinguetta di continuo, spesso in merito ad argomenti che niente hanno a che vedere con il suo mandato. Sarà perché non tocca palla sulle faccende economiche, ben soggiogato dal falco Dombrovskis da un lato e dall'olandese Maarten Verwey, suo direttore generale, dall'altro?

L'antitrumpismo a Bruxelles è un gagliardetto da mostrare, come certi brillocchi ricevuti in regalo dall'amante. Come se i rapporti geopolitici che legano USA ed Europa potessero dipendere dalla simpatia con il presidente di turno. Ed è cosi che come tweet fissato in cima al profilo di Gentiloni Viendalmare troneggia: "Ancora due settimane di angoscia per chi ama gli #Usa. È triste vedere una parte delle istituzioni connivente con il tentativo di sovvertire l’esito del voto. La democrazia americana alla fine avrà la meglio, ma la sua fragilità è un allarme per tutti".

Angoscia, connivenza, fragilità della democrazia. Forse un Commissario in carica potrebbe usare espressioni più sobrie. O forse potrebbe, per cautela, evitare ingerenze nelle vicende di un paese alleato e magari occuparsi della ripresa economica.

Sarebbe bello immaginare il conte Gentiloni, a capo chino da mane a sera, a discutere con Conte e Gualtieri dei soldoni in arrivo dall'Europa. E invece no, altro tweet contro un leader populista. Invoca vergogna contro il Brasile di Bolsonaro: "Ho visto immagini vergognose dal #Brasile Media dell’ultima settimana: 36mila casi e 700 vittime al giorno per la pandemia". Chissà se qualcuno suggerirà a Gentiloni (sbarcato in Europa, come Sassoli, da un partito che le elezioni le aveva perse) più accortezza nel cinguettare. E anche un buon consigliere diplomatico.

