TOH, UN FALCO INTERVENTISTA COME MINISTRO DEGLI ESTERI USA – IL SENATORE REPUBBLICANO MARCO RUBIO È IN POLE POSITION PER DIVENTARE SEGRETARIO DI STATO: ELETTO NEL 2010, È SEMPRE STATO UN FALCO IN POLITICA ESTERA, LONTANO DALL’ISOLAZIONISMO DI TRUMP E DEL MOVIMENTO MAGA (A CUI POI SI È PROGRESSIVAMENTE AVVICINATO) - THE DONALD ANNUNCIA CHE IL TRUMPIANO DI FERRO MIKE WALTZ SARA’ CONSIGLIERE PER LA SICUREZZA NAZIONALE

TRUMP CONFERMA, WALTZ CONSIGLIERE ALLA SICUREZZA NAZIONALE

(ANSA) - "Sono onorato di annunciare che

il deputato Mike Waltz è stato nominato a servire nel mio gabinetto come consigliere alla sicurezza nazionale". Lo afferma Donald Trump in una nota confermando le indiscrezioni riportate dai media.

'TRUMP VERSO LA NOMINA DI RUBIO A SEGRETARIO DI STATO'

(ANSA) - Donald Trump intende nominare il senatore Marco Rubio segretario di Stato americano. Lo hanno riferito tre fonti informate al New York Times. Rubio è stato eletto al Senato nel 2010 ed è sempre stato un falco in politica estera, adottando linee dure nei confronti della Cina e dell'Iran in particolare. Sulla guerra in Ucraina di recente ha dichiarato che serve "una conclusione". Nonostante sia stato scartato come vicepresidente, il senatore della Florida è rimasto fedele a Trump e ha tenuto diversi eventi e comizi in suo favore.

'I REPUBBLICANI VERSO LA MAGGIORANZA ALLA CAMERA USA'

(ANSA) - I repubblicani si avviano a mantenere il controllo della Camera americana, secondo le proiezioni di Decision Desk per The Hill. Se fosse confermato, il partito di Donald Trump avrebbe il controllo totale di Capitol Hill.

'TRUMP NOMINERÀ DEPUTATO WALTZ CONSIGLIERE ALLA SICUREZZA'

(ANSA) - Donald Trump intende nominare il deputato Mike Waltz consigliere alla sicurezza nazionale. Lo riferisce la Cnn, citando fonti informate. Si tratta ancora una volta di un trumpiano di ferro che, durante la scorsa campagna, si è speso molto per il presidente Usa eletto, difendendolo in diversi talk show e trasmissioni tv.

Secondo la Cnn, il probabile futuro consigliere alla sicurezza nazionale americano è stato avvistato a Mar-a-Lago, il quartiere generale di Trump, in questi giorni. Waltz è noto per le sue posizioni anti-Nato e contro la Cina e se ricoprirà il prestigioso incarico, nell'amministrazione Biden detenuto da Jake Sullivan, si troverà a navigare una serie di crisi geopolitiche: dalla guerra in Ucraina a quella in Medio Oriente.

'IL DIRETTORE DELL'FBI SI PREPARA AD USCITA FORZATA SOTTO TRUMP'

(ANSA) - Il direttore dell'Fbi, Christopher Wray, sta lavorando con il team per la transizione di Donald Trump per preparare una sua uscita "forzata". Lo rivelano tre fonti informate a Nbc News. Tra i possibili sostituti di Wray c'è Kash Patel, un ex funzionario del Dipartimento della Difesa americano, dato in pole position anche per la leadership della Cia.

L'attuale capo dell'Fbi era stato nominato dallo stesso presidente Usa eletto nel 2017, per un mandato di 10 anni. In un'intervista a Nbc news lo scorso aprile Wray aveva dichiarato che "gli piaceva fare questo lavoro" e aveva intenzione di continuare.

A luglio, Trump gli aveva chiesto di dimettersi "subito" dopo aver testimoniato davanti al Congresso che la ferita all'orecchio che il tycoon ha subito nell'attentato a Butler, in Pennsylvania, poteva non essere stata causata da un proiettile. L'Fbi aveva poi dichiarato in un comunicato che, invece, era stata proprio una pallottola a colpire Trump.