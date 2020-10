22 ott 2020 15:25

TOMASO MONTANARI È SENZA ''M'' E SENZA COMPENSO: ''CARA DAGOSPIA, LA PRESIDENZA DEL CDA DELLA FONDAZIONE GINORI NON PREVEDE ALCUN EMOLUMENTO, AL CONTRARIO DI QUANTO AVETE SCRITTO. PREVEDE SOLO UN GRAN LAVORO PER TIRARE SU UNA FONDAZIONE CHE NON ESISTE. LA PROPOSTA DI FRANCESCHINI MI È ARRIVATA, CLAMOROSAMENTE INASPETTATA, IL 5 SETTEMBRE. CHIUNQUE PUÒ LEGGERE I MIEI ARTICOLI USCITI DOPO, E FARSI UN’IDEA''