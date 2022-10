24 ott 2022 08:17

TORIES SCATENATI - BORIS JOHNSON RINUNCIA ALLA CORSA PER LA SUCCESSIONE ALLA DIMISSIONARIA LIZ TRUSS - HA ESCLUSO PER ORA UN SUO TENTATIVO DI RITORNO A DOWNING STREET SPIANANDO COSÌ LA STRADA AL SUO EX CANCELLIERE DELLO SCACCHIERE RISHI SUNAK - JOHNSON HA SOSTENUTO DI AVER RACCOLTO PIÙ DEI 100 ENDORSEMENT DI DEPUTATI NECESSARI A CORRERE, MA DI NON ESSERE RIUSCITO A CONVINCERE SUNAK E L'ALTRA PRETENDENTE, PENNY MORDAUNT, A RIUNIRSI DIETRO DI LUI. PUR RITENENDO DI ESSERE LA CARTA MIGLIORE PER RIVINCERE LE ELEZIONI NEL 2024…