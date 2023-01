31 gen 2023 10:00

TORNA IN PISTA MARIOPIO (CHE NON SE N’ERA MAI ANDATO) - URSULA VON DER LEYEN VUOLE DRAGHI COME INVIATO SPECIALE PER IL “GLOBAL GATEWAY”, IL PROGETTO DA 300 MILIARDI DI EURO CON CUI L’UE RISPONDE ALLA “NUOVA VIA DELLA SETA” CINESE - LO SCRIVE IL QUOTIDIANO TEDESCO “HANDELSBLATT” - PER IL PROGETTO EUROPEO SARÀ CRUCIALE LA MOBILITAZIONE DEI FONDI, ASPETTO IN CUI DRAGHI POTREBBE ESSERE PREZIOSO, VISTA LA SUA ESPERIENZA E I SUOI CONTATTI NEL MONDO FINANZIARIO: “L’EX BANCHIERE CENTRALE SAREBBE L’IDEALE PER CONVINCERE GLI INVESTITORI”