26 lug 2022 10:31

TORNATE IN PADANIA A RIEMPIRE AMPOLLE NEL PO - FEDRIGA E GIORGETTI, INCAPACI DI CONTRASTARE SALVINI ED EVITARE LA CADUTA DEL GOVERNO DRAGHI, ORA FRIGNANO - IL GOVERNATORE DEL FRIULI EVOCA IL METODO DI MARIOPIO: “SU ALCUNI TEMI DI INTERESSE GENERALE PER IL PAESE SI POSSONO TROVARE ANCHE CONVERGENZE TRA DESTRA E SINISTRA” - MENTRE GIORGETTI ACCUSA IL PARLAMENTO “CHE HA DATO DI SE’ UN’IMMAGINE MOLTO NEGATIVA” - SONO I LAMENTOSI DEL GIORNO DOPO, “GOVERNISTI” A CHIACCHIERE: LA LEGA E’ L’ULTIMO PARTITO BOLSCEVICO E IL DISSENSO NON E’ UN LUSSO PER CHI HA PALLE DI STRACCHINO...