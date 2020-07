È TORNATO LAW & ORDER - A TRUMP MANCANO LE SOMMOSSE IN MEMORIA DI GEORGE FLOYD, CHE DISTRAEVANO DALLA PANDEMIA E LO RENDEVANO PIù POPOLARE CON LA ''MAGGIORANZA SILENZIOSA'', QUINDI RIATTIZZA LA TENSIONE CON I SINDACI DEM: ''NEW YORK, CHICAGO E LE ALTRE CITTÀ IN MANO AI DEMOCRATICI SONO FUORI CONTROLLO, SERVE ORDINE'', E MANDA GLI AGENTI FEDERALI - DE BLASIO: ''LO PORTO IN TRIBUNALE''

«Tutte le città in mano ai democratici sono al momento fuori controllo riguardo all' ordine pubblico. Se Joe Biden dovesse vincere le elezioni, questa sarebbe la sorte del resto della nazione». Donald Trump ha articolato così all' inizio della settimana il tentativo estremo di ridisegnare il terreno di battaglia della competizione elettorale. L' epidemia del coronavirus (ieri il presidente ha twittato la sua foto con la mascherina definendo chi usa la protezione un patriota) e la crisi economica hanno trascinato nel fango il consenso popolare nei suoi confronti. Il tema dell' ordine pubblico e lo spauracchio della violenza diffusa potrebbe essere l' ultima ancora di salvezza per il voto di novembre.

Trump ha minacciato di inviare a New York, Chicago e Filadelfia gli stessi agenti dei corpi speciali che da due settimane sono all' opera a Portland. Unità antisommossa della polizia di frontiera e di quella dell' immigrazione, guardia costiera e aeroportuale, si sono calate il fine settimana del 4 di luglio sulla città dell' alta costa del Pacifico, dopo 40 giorni di protesta ininterrotta che hanno fatto seguito all' uccisione di George Floyd a Minneapolis. Portland è la più giovanile, progressista e anarchica metropoli degli Usa, nella quale i resti della cultura hippie degli anni sessanta e il misticismo comunitario del decennio successivo, convivono a fianco dell' imprenditorialità della più moderna generazione tecnologica.

In questa città le forze speciali stanno usando tattiche da guerriglia urbana di stile sud americano. Agenti in mimetica e privi di identificazione personale hanno prelevato dalle strade contestatori pacifici sospettati di attività sediziosa, e li hanno portati via a bordo di furgoni anonimi. I manifestanti hanno a loro volta alzato il livello del confronto: sabato scorso sono entrati nei locali dell' associazione lobbistica della polizia cittadina, e gli hanno dato fuoco.

Trump si è rallegrato dell' operato degli agenti: «Incredibile la rapidità con la quale operano: li pigliano e li sbattono dentro!». Gli amministratori locali hanno una reazione ben diversa: «L' occupazione federale della città è benzina sul fuoco dell' instabilità» ha detto la governatrice dell' Oregon Kate Brown, nel chiedere il ritiro immediato del contingente. Nell' ultima settimana un gruppo spontaneo di mamme che non avevano mai manifestato prima è sceso nelle strade a formare cordoni di sicurezza davanti ai figli che sfilano in protesta per le strade della città.

Le tre maggiori agenzie impegnate nell' operazione sono tutte nelle mani di direttori ad interim, che non hanno dovuto sottoporsi al vaglio politico del senato. I democratici al congresso gridano l' allarme: «Trump ci ha già avvertito della possibilità di una guerra civile la detto la veterana deputata Maxine Waters E' il momento di credergli, perché di sicuro qualcosa di oscuro si sta muovendo nel nostro paese».

Oscurità a parte, anche quanto emerge alla luce del giorno punta ad una escalation della violenza.

Le cifre globali del crimine sono stabili rispetto ad un anno fa, ma all' interno di questa statistica i reati compiuti con armi da fuoco sono in crescita verticale.

Da una parte la vendita delle armi ha avuto un grande impulso in tempo di pandemia e di incertezza economica; dall' altra i poliziotti in ogni città hanno reagito alla protesta congelando l' attività di controllo.

Ad Atlanta, dove il capo della polizia e 50 agenti si sono dimessi dopo l' omicidio di Rayshard Brooks, gli arresti sono scesi da 2.818 a maggio a 215 nelle prime tre settimane di luglio. A New York sono 4.000 in meno rispetto al primo semestre del 2019. Di fronte a queste cifre la sindaca di Chicago Lori Lightfoot ha chiesto a Trump una legge sul controllo delle armi, e investimenti per la sicurezza delle comunità più povere e indifese. Trump risponde con il mantra: «Law and order!». Ma il sindaco di New York, Bill de Blasio, sfida il presidente e si impegna «a portarlo in tribunale» nel caso in cui inviasse agenti federali nella città.

De Blasio comunque mette in guardia sul fatto che Trump in molti casi «bluffa» e quindi non ha senso dare troppo peso alle sue parole.

Il corso è stato segnato, anticipato e quasi auspicato da una lunga campagna dei media più conservatori, i quali hanno soffiato sulle ceneri della protesta e l' hanno definita anarchica e violenta anche quando era pacifica e civile, come continua ad esserlo nella quasi totalità delle manifestazioni. Ma la prossimità del voto fa temere che un accelerazione possa essere dietro l' angolo nei prossimi mesi, in una campagna già anomala e piena di imprevisti.

