È TORNATO IL SERENO TRA MELONI E MACRON? – È DURATO 90 MINUTI IL FACCIA A FACCIA A ROMA TRA I DUE, DOPO IL FUNERALE LAICO DI NAPOLITANO. SUL TAVOLO L'EMERGENZA MIGRANTI – PALAZZO CHIGI PARLA DI “COLLOQUIO LUNGO E CORDIALE”. IL PRESIDENTE FRANCESE HA INSISTITO SU UN PROGETTO EUROPEO CON OPERAZIONI SPECIALI PER SMANTELLARE LA RETE DEI “TRAFFICANTI DI UOMINI” (VASTO PROGRAMMA) – INTANTO LA LEGA CI VA GIÙ PESANTE CONTRO BERLINO: “80 ANNI FA USAVA L'ESERCITO, OGGI I CLANDESTINI”

Estratto dell'articolo di Marco Galluzzo per www.corriere.it

giorgia meloni e emmanuel macron a roma dopo i funerali di giorgio napolitano

Un piano che sia realmente «europeo», in cui tutti e 27 gli Stati membri si impegnino, per un progetto che coinvolga in primo luogo tutti gli Stati dell’Africa mediterranea e subsahariana. Un progetto finanziato con accordi che anche Bruxelles deve stringere e che trasformi nel medio periodo l’immigrazione illegale in un bacino di formazione professionale dedicata a centinaia di migliaia di migranti che hanno voglia di venire a lavorare legalmente in Europa.

È più facile a dirsi che a farsi, soprattutto se le resistenze, finanziarie e politiche, di molti Stati europei, resteranno difficili da scalfire. Ma anche di questo hanno parlato a colazione a Palazzo Chigi, a tu per tu per quasi 90 minuti, il presidente francese Emmanuel Macron e Giorgia Meloni. Un incontro definito da Palazzo Chigi «lungo e cordiale».

Un incontro che fa seguito alle parole di pochi giorni fa del presidente europeo, quelle di voler «aiutare l’Italia, che sta facendo la sua parte come primo porto sicuro» della Ue, ma che si incastra con un altro obiettivo che è in testa a un’agenda condivisa in questo momento sia dall’Eliseo che da Palazzo Chigi.

Macron l’ha detto in tv ai francesi in modo esplicito, con gli inglesi il governo francese sta collaborando in modo attivo e proficuo, per «smantellare la rete dei trafficanti» intorno a Calais, con l’Italia la prima carica dello Stato francese ha voglia di implementare lo stesso modello: distruggere, anche con operazioni speciali e sotto copertura, la logistica dei trafficanti.

Il che significa barche, mezzi di trasporto, reti di connivenza sulla terra degli Stati di partenza. Sono obiettivi ambiziosi, che ma trovano ovviamente la nostra presidente del Consiglio più che interessata.

[...] Ufficialmente dall’incontro è trapelato pochissimo, se non che si è discusso anche delle priorità dell’agenda economica della Ue. L’incontro, compresa la passeggiata dal Parlamento per la camera ardente di Napolitano, sino al portone di Palazzo Chigi, sono state del resto programmate quasi all’ultimo minuto.

giorgia meloni e emmanuel macron a roma dopo i funerali di giorgio napolitano