3 lug 2022 14:30

TORY PER LE CORNA – CI SONO SEI NUOVE DENUNCE CONTRO CHRIS PINCHER, L’EX VICECAPOGRUPPO DEL PARTITO CONSERVATORE ALLA CAMERA DEI COMUNI BRITANNICA, DIMESSOSI DOPO L’ACCUSA DI AVER PALPATO DUE UOMINI – LE NUOVE PRESUNTE VITTIME SONO VENUTE FUORI ORA, MA I FATTI RISALIREBBERO A PIÙ DI UN DECENNIO FA: PINCHER AVREBBE FATTO AVANCES INDESIDERATE A COLLEGHI MASCHI IN UN BAR IN PARLAMENTO E NEL SUO STESSO UFFICIO. PERCHÉ NON SONO MAI STATE PRESENTATE DEUNCE PRIMA D’ORA?