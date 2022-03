TOTI CAMBIA CANALIS - FERRUCCIO SANSA INCHIODA GIOVANNI TOTI PER I FAMIGERATI SPOTTONI SULLA LIGURIA PER I QUALI È STATA SGANCIATA UNA BARCA DI SOLDI A ELISABETTA CANALIS: LA PUBBLICITÀ È COSTATA ALLA REGIONE LA CIFRA ASTRONOMICA DI 240MILA EURO PER GENERALE UNA PERCULATA EPOCALE – FERRUCCIO SANSA: “PER LA CIFRA RECORD DI 4MILA EURO AL SECONDO PER VEDERE UNA SOUBRETTE SARDA CHE PARLA DI LIGURIA DALLA SUA CASA DI LOS ANGELES…”

Grazie a una nostra interrogazione Giovanni Toti ha dovuto ammettere che i due spot con Elisabetta Canalis sono costati oltre 240mila euro (IVA compresa).

Ecco le diverse voci:

1. Euro 120mila per il compenso della Canalis

2. Euro 70mila per la produzione dello spot

3. Euro 55mila per "la ricerca del personaggio di pubblico rilievo".

In totale fanno oltre 240mila euro per 60 secondi. Per la cifra record di 4mila euro al secondo per vedere una soubrette sarda che parla di Liguria dalla sua casa di Los Angeles.

Aggiungiamo una domanda cui Toti non ha risposto: per realizzare i video è stato scelto come "consulente progettuale" Pietro Pisano. Il signor Pisano è addetto stampa dell'ospedale pubblico San Martino e (nessuno pare si sia mai posto la questione di opportunità) del gruppo Montallegro, re della sanità privata ligure e finanziatore della campagna elettorale di Toti.

Domanda: in base a quali criteri l'addetto stampa del nostro maggiore ospedale è stato scelto come consulente per realizzare il video della Canalis? Quanto è stato pagato?

Attendiamo risposte

Ferruccio Sansa*

*Consigliere regionale della Liguria

