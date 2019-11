TUTTE LE TASSE DI CUI NON ABBIAMO BISOGNO – CONTE E GUALTIERI PROVANO A FAR FINTA CHE IL MANCATO AUMENTO DELL’IVA VALGA PER RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE, MA NELLA MANOVRA CI SONO ALMENO 7 MILIARDI DI TASSE IN PIÙ - IL TAGLIO FISCALE È TUTTO SULLA CARTA ED È SOLO UN EFFETTO CONTABILE. MA PER I CONTRIBUENTI L’EFFETTO È NULLO…