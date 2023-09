LA TRAGEDIA DI DERNA FA ESPLODERE LA LIBIA – DOPO IL CROLLO DI DUE DIGHE, CON L’ACQUA CHE HA TRAVOLTO LA CITTÀ, OLTRE DUEMILA SOPRAVVISSUATI INFEROCITI HANNO BRUCIATO LA CASA DEL SINDACO, ABDULMENAM AL-GHAITHI – DURANTE LA PROTESTA SONO STATI SCANDITI SLOGAN CONTRO IL PRIMOGENITO DEL GENERALE HAFTAR - PER QUANTO TEMPO ANCORA LE MILIZIE DI TRIPOLI RIUSCIRANNO A LAVORARE SPALLA A SPALLA CON QUELLE DI BENGASI? – NEL FRATTEMPO I GIORNALISTI SONO STATI ALLONTANATI E I SOLDATI DI HAFTAR GIRANO CON I FUCILI PER LE STRADE…

Estratto dell’articolo di Lorenzo Cremonesi per il “Corriere della Sera”

Per la prima volta dall’inizio della tragedia i soldati di Khalifa Haftar imbracciano i fucili per le strade. I giornalisti hanno l’ordine di andarsene, non pochi sono stati trattenuti per ore e ore.

C’è meno traffico ai posti di blocco per il semplice fatto che le auto civili vengono fermate ancora prima di entrare in città. Il centro nelle ore serali si fa vuoto e spettrale come neppure era subito dopo l’esplosione della bomba d’acqua prima dell’alba dell’11 settembre.

A Derna ormai sulla desolazione affranta della tragedia umanitaria si sta avvitando l’ennesima crisi che rimarca le profonde divisioni politiche e tribali che da sempre ammorbano le speranze di un futuro di unità nazionale al segno della pacificazione interna. I motivi sono evidenti: la grande manifestazione di protesta lunedì sera di fronte alle volte sporche di fango della moschea al Sabah in centro città ha spaventato e preoccupato Haftar e i suoi generali.

Secondo i locali oltre duemila persone si sono incontrate scandendo slogan contro il sindaco, Abdulmenam al-Ghaithi, e per chiedere le dimissioni del presidente del parlamento nell’est del Paese, Aghilah Saleh. La casa di al-Ghaithi è stata data alle fiamme. Pare siano volati slogan anche ai danni di Saddam Haftar, il primogenito del Colonnello. In poche ore gli equilibri interni della Cirenaica sono sconvolti.

«Venite a vedere i danni nella nostra casa. Chi pagherà adesso?», ci dice tra i tanti Ali Hamad di 64 anni, che ha due nipoti morti e il garage il primo piano e le cantine devastati. Lui come tutti gli abitanti rimasti nella sua strada hanno avuto lutti e danni. E tutti hanno partecipato alle manifestazioni.

[…] «Ma non era stato fatto assolutamente nulla. E ciò nonostante il premier del governo di Tripoli, Abdelhamid Dbeibeh, avesse stanziato milioni di dinari libici per riparare le dighe e le infrastrutture urbane. Vergogna!», ci dice Abdel Ghani Naji, un quarantenne che da pacifico cittadino si sta trasformando in militante della protesta.

Viene spontaneo chiedersi per quanto tempo ancora le milizie di Tripoli riusciranno a lavorare spalla a spalla con quelle bengasine. La tensione si taglia col coltello. Le squadre della protezione civile italiana non sono uscite per molte ore a causa dell’allarme. […]

