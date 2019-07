Non si entra in un Governo straniero. Non si tratta di un gruppo di lavoro, ma di ricoprire per due mesi nel Gov Francese la carica che ha ricoperto nel nostro Gov, conoscendo posizioni e interessi anche riservati non sempre coincidenti. Semplicemente non esiste. https://t.co/aX3pQVd9UG — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 31 luglio 2019

Ma dai, Carlo. Gozi non è entrato nel governo, ha un ruolo di consulente. E vi vorrebbero 1000 Gozi in giro l’Europa - a costruirla sul serio, lavorandoci e mettendoci la faccia - non nessuno. Finché non sentiremo l’Europa davvero come la casa comune, non potrà mai funzionare. — Ivan Scalfarotto ?? (@ivanscalfarotto) 31 luglio 2019

10, 100, 1000 Gozi in UE. Ma Ripeto se hai gestito dossier europei per il tuo governo avendo anche accesso ad informazioni riservate non puoi andare a fare lo stesso lavoro o similare per un altro governo. Per due mesi poi è una ridicola e dannosa burla. https://t.co/NmGYw6thxY — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 31 luglio 2019

No perché lavora per loro. Non l’opposto. E ora direi che possiamo archiviare questo ameno argomento. Le Maire è molto bravo. Facciamolo contattare da un head hunter. Magari viene a lavorare nel me governo e poi ci fa anche comprare Renault. https://t.co/n3FWCkGz71 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 31 luglio 2019

Allora nell’ordine: mia figlia vive in Francia ed è fidanzata con un francese, ho cugini e parenti vari di nazionalità francese, considero la Francia la patria del pensiero moderno da Montaigne in poi. E tutto ciò non ha nulla a che fare con la mia posizione sul caso. Chiaro? https://t.co/VKjgmlTcvU — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 31 luglio 2019