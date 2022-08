21 ago 2022 08:41

TRANSENNATE I NAVIGLI: IL 3 SETTEMBRE A MILANO RENZI E CALENDA BATTEZZANO IL LORO NUOVO PARTITO, CHE GUARDA A MACRON E AL GRUPPO EUROPEO DI “RENEW EUROPE” - L'OBIETTIVO DEI DUE EGO-LEADER È STRAPPARE UN RISULTATO A DUE CIFRE, TRA IL 10 E IL 15%, PER OTTENERE UN “PAREGGIO” IN SENATO E LA “NON VITTORIA” DI GIORGIA MELONI – CALENDA: “A QUEL PUNTO SARÀ INEVITABILE LA NASCITA DI UNA NUOVA MAGGIORANZA DI LARGHE INTESE E SALVINI FAREBBE UN PATTO PERFINO CON FRATOIANNI PUR DI NON AVERE LA MELONI A PALAZZO CHIGI...”