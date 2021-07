TRAVAGLIO ALZA LA COPPA - "DA QUANDO LA NAZIONALE HA VINTO CON MERITO L'EUROPEO, UNA CONGREGA DI SPOSTATI E PIPPAROLI DA TWITTER E DA CARTASTRACCIA SE LA PRENDE COL ''FATTO" - "TUTTO SI BASA SU UNA FAKE NEWS: E CIOÈ CHE NOI TIFASSIMO INGHILTERRA. MA COME SIETE MESSI? MA FATEVI UNA VITA" - ALLA FINE UCCELLA FRANCESCO MERLO: ''UN DISCORSO A PARTE MERITEREBBE UN NOTO LECCAPIEDI DAL NOME VOLATILE CHE SU REP DISTRIBUISCE PATENTI DI "CRETINO ANTI-TIFOSO" A CHI NON LECCA CON E COME LUI"

MARCO TRAVAGLIO

Marco Travaglio per il "Fatto quotidiano"

Da quando la Nazionale ha vinto con merito l'Europeo, una congrega di spostati e pipparoli da Twitter e da cartastraccia se la prende colFat to come se avessimo perso noi. Tutto, come sempre accade nell '"informazione" all 'italiana, si basa su una fake news: e cioè che noi tifassimo Inghilterra. Cosa che nessuno ha mai detto o scritto, anche se non ci sarebbe stato nulla di male: ciascuno ha il diritto di tifare per chi gli pare o di non tifare per nulla.

L'unico articolo uscito sul Fatto contro la vittoria della Nazionale l'ha firmato Massimo Fini che, prevedendo al dettaglio l'uso politico dellavittoria da parte di Draghi&C. (come in passato con Spadolini, Pertini e altri papaveri), confessava di tifare Belgio. Ma i due maggiori cazzari della politica non hanno nulla di meglio da fare che commentare ciò che non ho mai detto. E svariati "colleghi", un istante dopo il rigore sbagliato da Saka, anziché gioire per l'Italiagiàtwittavano contro di me (ma come siete messi? ma fatevi una vita). "Travaglio non ne azzecca una": peccato che non avessifatto alcun pronostico.

Rispondendo alla Gruber, avevo solo detto che nelle eliminatorie avevamo battuto tre squadrette ed era presto per esultare. Peraltro, diversamente da chi vive in diretta social h 24, anche quando va al cesso, convinto che le sue gesta appassionino i più, non ho mai pensato che il mio tifo interessi a qualcuno. Ma c'è sempre chi me lo chiede. Ai tempi del doping e di Calciopoli, tifai contro la mia Juve finita nelle grinfie del clan Moggi e contro la Nazionale di Lippi &C. che ne era la legittima erede, nell'illusione di una bonifica.

Ma il calcio restò marcio. E il tifo è roba di pancia: dalla mia non sale più nulla. Domenica ho sofferto per Berrettini, poi ho assistito alla finale di Wembley nella più assoluta indifferenza: come se giocassero Malta e Lussemburgo.

Meno indifferente mi lascia l'uso politico che il governo Draghi e i suoi trombettieri, molto più populisti di chi fingono di combattere, fanno della vittoria: prima profittando della distrazione generale per infilare il Salvaladri, come B. il 13 luglio '94 (semifinale mondiale); poi calandosi le brache dinanzi agli azzurri per il bagno di folla in pullman contro il parere dei ministri della Salute e dell'Interno, in una "trattativa Stato-Bonucci" che ha coperto di ridicolo le istituzioni, oltre ad aggiungere focolai di Covid a quelli delle "notti magiche" con ammucchiate di piazza.

Un discorso a parte meriterebbe un noto leccapiedi dal nome volatile che su Rep distribuisce patenti di "cretino anti-tifoso" a chi non lecca con e come lui. Ma, diceva La Rochefoucauld, "in questi tempi difficili è opportuno concedere il nostro disprezzo con parsimonia, tanto numerosi sono i bisognosi".

