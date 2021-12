TRAVAGLIO DIXIT: CONTE VUOLE IL VOTO ANTICIPATO – PEPPINIELLO APPULO NON CONTROLLA I GRUPPI PARLAMENTARI E RISCHIA DI NON ARRIVARE AL 2023: È PER QUESTO CHE HA RIFIUTATO LA GENTILE OFFERTA DI LETTA, CHE GLI VOLEVA REGALARE IL SEGGIO DI GUALTIERI ALLA CAMERA – IL DIRETTORE DEL “FATTO” DA MESI SPINGE PER PRESERVARE L’AVVOCATO DI PADRE PIO SOTTO URNA. COSÌ CONTE SI TOGLIEREBBE DALLE PALLE L’ALA GOVERNISTA DEL MOVIMENTO CAPEGGIATA DA DI MAIO – C’È SOLO UN PROBLEMA: BISOGNA SPEDIRE DRAGHI AL COLLE…

1 - TRAVAGLIO HA UN PROBLEMA: METTERE IN SICUREZZA CONTE - DAGONOTA: UNA VOLTA RAGGIUNTO L’OBIETTIVO DI PEPPINIELLO CAPO POLITICO DEI 5STELLE, PER IL DIRETTORE DEL “FATTO” OCCORRE SUBITO PRESERVARLO SOTTO URNA. SE ASPETTA IL 2023, GNA FA’. MA PER ANDARE AL VOTO ANTICIPATO, NON C’È CHE UNA SOLUZIONE; TOCCA SPEDIRE MARIOPIO SUL COLLE – DAGOSPIA DEL 31 AGOSTO 2021

2 - SUPPLETIVE ROMA, LA STRATEGIA DI LETTA SPIAZZATA DALLA RETROMARCIA DI CONTE

(…) Nel M5S c’è chi fa un ulteriore ragionamento: forse il gioco per Conte non è valso la candela perché intimamente crede, o spera, che si torni al voto a stretto giro, dopo l’elezione del presidente della Repubblica.

L’ingresso in Parlamento «dalla porta principale», parole di Conte, sarebbe quindi meno lontana di quel che sembra. Giocarsi tutto per magari poi stare in aula due mesi? No, non conviene.

Tutta la vicenda non aiuta a rafforzare il fronte progressista e cade in un altro momento fondamentale per la definizione dei rapporti tra Pd e 5 Stelle.

A giorni infatti è atteso un responso definitivo sulla trattativa in corso per far entrare gli otto eurodeputati del Movimento nel gruppo dei Socialisti e democratici.

Mercoledì prossimo c’è in programma l’ultima plenaria a Strasburgo prima delle vacanze natalizie, appuntamento che viene considerato un po’ il termine ultime per concludere l’accordo. (…) Il negoziato (…) non si è ancora concluso.

Tra i capitoli da chiarire c’è anche il che fine faranno i funzionari oggi in carico al M5S, alcuni provenienti dal precedente gruppo Efd (…) e che però dovrebbero transitare nel nuovo gruppo.

Un cavillo burocratico, una questione laterale, ma che potrebbe pure trasformarsi in qualcosa d’altro visto che a conti fatti i rapporti tra le due forze politiche non stanno decollando davvero.

«Invece di rafforzarsi il patto sta subendo piccoli contraccolpi che uno dietro l’altro possono aprire delle crepe», ragiona un big del M5S. E il sì poi diventato no di Conte a Letta rientra in questa casistica. La “vendetta” europea non è consequenziale né verrà ricercata, di certo però l’entusiasmo dell’ospitalità è un’altra cosa.

