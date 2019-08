TRAVAGLIO FA A PEZZI SALVINI VERSIONE “MENDICANTE”: “IN ATTESA DI ESSERE RICEVUTO DA QUALCUNO, S' È SEDUTO SUL MARCIAPIEDE SOTTO PALAZZO CHIGI FRA DUE CARTONI, CAPPELLO IN MANO E CARTELLO AL COLLO: "ROVINATO DALLA CRISI. FINO A 10 GIORNI FA ERO IL PADRONE DELL'ITALIA". MA È SUBITO ARRIVATA LA POLIZIA: "LEI È IN ARRESTO PER ACCATTONAGGIO MOLESTO, AI SENSI DEI DECRETI SICUREZZA UNO E BIS". E L'HA PORTATO VIA…”

Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

È falso che Salvini abbia offerto a Di Maio di fare il premier: gli ha proposto la presidenza della Repubblica. Di Maio, dall' altro capo del filo, ha obiettato che bisogna aver compiuto 50 anni e lui ne ha 33. E Salvini, pronto: "Cambiamo la Costituzione. O eleggiamo tuo padre. Comunque avevi ragione: la Tav è una boiata. Fammi sapere, il mio telefono è sempre acceso".

Di Maio non ha più chiamato nè risposto. Allora Salvini gli ha telefonato da numero sconosciuto facendo l' accento svedese: "Pronti? Sono Giorgetti. Dice Matteo che Conte può restare premier e tu vicepremier unico. Lui si fa da parte. Per l'Interno pensava a Toninelli, che è un ragazzo sveglio, da lui sempre apprezzato come ministro dei sì. Non è una gran rinuncia, tanto lui al Viminale non ci andava mai". Clic.

A quel punto ha provato con Conte: "Presidentissimo! No, per quell' equivoco della crisi, ecco, ero un po' su di giri per i mojito, ma mi sto disintossicando. Martedì ti diamo la fiducia e poi ti veneriamo per quattro anni. Santissimo Conte, quanto ci piaci a noi leghisti! Noi siamo personcine perbene che non farebbero male nemmeno a una mosca, figuriamoci a un santone come te, anzi varrai più di una mosca? Ti salutiamo con la nostra faccia sotto i tuoi piedi senza chiederti nemmeno di stare fermo: puoi muoverti quanto ti pare e piace, e noi zitti sotto". Clic.

Poi ha chiamato Di Battista: "Ehilà Dibba! Ho appena finito il tuo libro: capolavoro!

E il tuo reportage dal Sudamerica, io e la Francesca non riusciamo a smettere di riguardarlo. Pure mio figlio, io gli dico sempre 'Fatti un giro sull' acquascooter della Polizia'. Ma lui niente, solo il tuo reportage!". Clic. Allora ha tentato con Fico: "Compagno Roberto, parla il comunista padano! Buona questa. Ma lo sai che non ne sbagli una? Quella sul 2 giugno dedicato ai rom m' ha commosso! E l'uscita dall' aula per quella cagata del Sicurezza bis (che non so a chi è venuto in mente: dev' essere lo stesso fenomeno della Flat Tax, della legittima difesa e delle autonomie): uno spettacolo! Sai che mi sto fidanzando con Carola?". Clic.

Ultimo tentativo con Bonafede: "Grande Alfonso! Allora siamo d' accordo: prescrizione abolita già dalle indagini, ergastolo per l' abuso d' ufficio, sequestro preventivo del Papeete, Siri e Savoini al gabbio. Ok?". Clic. In attesa di essere ricevuto da qualcuno, s' è seduto sul marciapiede sotto Palazzo Chigi fra due cartoni, cappello in mano e cartello al collo: "Rovinato dalla crisi. Fino a 10 giorni fa ero il padrone dell' Italia". Ma è subito arrivata la polizia: "Lei è in arresto per accattonaggio molesto, ai sensi dei decreti Sicurezza uno e bis". E l' ha portato via.

