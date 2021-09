IL TRAVAGLIO DI “GIUSEPPI” - MARCOLINO SI ARRAMPICA SUGLI SPECCHI: “I GIORNALONI CONTINUANO A MENARLA SU CONTE PER AVER DETTO CIÒ CHE ORA RIPETONO TUTTI I LEADER CON LA TESTA SUL COLLO: BISOGNA TRATTARE COI TALEBANI E COINVOLGERE RUSSIA E CINA (SE LO DICE SUPERMARIO È UN GENIO DELLA GEOPOLITICA, SE LO DICE GIUSEPPI È UN SERVO DI MOSCA E PECHINO)” - FORSE NON SI RICORDA CHE, NELLA SUA ORMAI CELEBRE DICHIARAZIONE, LA POCHETTE CON LE UNGHIE NON PARLAVA SOLO DI “DIALOGO SERRATO”, MA SOSTENEVA CHE IL NUOVO REGIME AVEVA ASSUNTO “UN ATTEGGIAMENTO DISTENSIVO” (LO VADA A DIRE ALLE DONNE AFGHANE…)

1 - IL GIURAMENTO DI IPOCRITA

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE

Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

Diceva La Rochefoucauld che l'ipocrisia è la tassa che il vizio paga alla virtù. Infatti ormai è l'unica tassa che nessuno evade. Una specie di Green Pass obbligatorio per fare politica.

Ipocrita Conte che attacca i due decreti Sicurezza del suo ex ministro dell'Interno Salvini senza fare autocritica: il premier che li avallò era lui. Ma ancor più ipocrita chi seguita a definirli fascisti e incostituzionali, scordandosi che a firmarli fu Mattarella (sono "decreti del presidente della Repubblica", senza il quale non esistono).

IL DIALOGO DI CONTE CON I TALEBANI - BY OSHO

Super-ipocriti Salvini e gli altri leghisti che nel 2018 elogiarono e votarono in Parlamento il Reddito di cittadinanza e ora ne reclamano a gran voce l'abolizio ne. Per non parlare del Pd che, più a destra della Lega, riuscì financo avotare contro il più massiccio intervento mai visto contro la povertà, e ora lo difende senza una parola di contrizione per quel No che avrebbe potuto affossarlo.

mario draghi e joe biden 3

Maxi-ipocriti i giornaloni che continuano a menarla su Conte per aver detto ciò che ora ripetono tutti i leader e gli osservatori con la testa sul collo: bisogna trattare coi talebani (e con chi, se no, visto che sono l'unico potere rimasto a Kabul: con mia zia?) e coinvolgere Russia e Cina (se lo dice SuperMario è un genio della geopolitica, se lo dice Giuseppi è un servo di Mosca e Pechino). (…)

mario draghi giuseppe conte

2 - AFGHANISTAN:CONTE,NON E' CON LE ARMI CHE RISOLVEREMO PROBLEMI, COLTIVARE UN SERRATO DIALOGO CON IL NUOVO REGIME

(ANSA) - SALERNO, 18 AGO - "Non e' con le armi che risolveremo mai problemi cosi' complessi. Non occorrono reazioni emotive. Gli scenari geopolitici sono molto complessi". Cosi' il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte a Ravello (Salerno) parlando di quanto sta accadendo in Afghanistan.

GIUSEPPE CONTE E I TALEBANI - MEME BY SARX88

"Quello che e' certo e' che adesso abbiamo solo le armi della diplomazia, del sostegno economico e finanziario e dobbiamo coltivare un serrato dialogo con il nuovo regime che, quantomeno a parole, da alcuni segnali che vanno tutti compresi, assume un atteggiamento distensivo.

Ma, per far questo, la comunita' internazionale non deve commettere l'errore che e' stato commesso in alcuni dossier. Russia e Cina devono sedersi al tavolo, Pakistan in questo momento ha un ruolo importante. Non dobbiamo assumere atteggiamenti arroganti.

travaglio conte

L'Occidente deve coinvolgere tutta la comunita' per raggiungere l'obiettivo di tenere questo nuovo regime astretto in un dialogo serrato". Conte ha sottolineato che "questo e' lo strumento che abbiamo piu' efficace per poter proteggere il lavoro fatto di vent'anni, per poter assicurare e garantire sicurezza a tutte le persone, donne in particolare ma non solo, che sono li' . Dei risultati sono stati raggiunti. In questi vent'anni, il tasso di scolarizzazione delle donne e' salito ed e' arrivato sino al 33%. Siamo partiti da un tasso di scolarizzazione che forse era inferiore al 10%. Addirittura, le aspettative di vita sono salite di oltre dieci punti". (ANSA).

MARCO TRAVAGLIO E GIUSEPPE CONTE CONTE DI MAIO E DI BATTISTA SUI TALEBANI Matteo Bolle