TRAVAGLIO RASPUTIN INDICA LA STRADA A CONTE: METTERE ALL'ANGOLO L'OPPOSIZIONE INTERNA (A PARTIRE DA DI MAIO) - “L'UNICA VIA D'USCITA È MOLLARE IL GOVERNO (RITIRO DEI MINISTRI), MA NON LA MAGGIORANZA (APPOGGIO ESTERNO, ALMENO SULLE LEGGI UTILI). È VERO: DI MAIO NON LASCERÀ MAI LA FARNESINA. MA, SE LO VOTASSERO GL'ISCRITTI, DOVREBBE SCEGLIERE FRA MINISTERO E MOVIMENTO. E IL FAMOSO CHIARIMENTO INTERNO FRA GOVERNISTI E MOVIMENTISTI SAREBBE COSA FATTA” - E PEPPINIELLO APPULO STA PER FARSI IL SUO PARTITO, LIQUIDANDO LA VECCHIA GUARDIA M5S: “ENTRO LA FINE DI GIUGNO IL M5S INDIRÀ LA CONSULTAZIONE IN RETE SUL DOPPIO MANDATO…”

1 - MORTE PRESUNTA

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

[…] Per arrivare vivo alle prossime politiche, Conte dovrà supplire al suo vero deficit: che non è di "linea" o di idee, anzi (salario minimo, ambientalismo radicale, multilateralismo e pacifismo, oggi in bocca a tanti, erano solo nel programma M5S): è di organizzazione.

I delegati territoriali sono un buon inizio, sia pur tardivo. Il resto dell'opera è recuperare credibilità tra gli esclusi (in Francia Mélenchon sfonda), divincolandosi dal Pd e dal trappolone in cui Grillo e Di Maio han cacciato i 5S: quello che li penalizza sia se scaricano Draghi (sfasciano tutto in piena guerra!), sia se restano con lui (sono incoerenti per tenersi le poltrone!).

L'unica via d'uscita è mollare il governo (ritiro dei ministri), ma non la maggioranza (appoggio esterno, almeno sulle leggi utili). È vero: Di Maio non lascerà mai la Farnesina. Ma, se lo votassero gl'iscritti, dovrebbe scegliere fra Ministero e Movimento. E il famoso chiarimento interno fra governisti e movimentisti sarebbe cosa fatta.

2 - E CONTE AVVISA DI MAIO «VOTO SUL DOPPIO MANDATO»

Mario Ajello per “il Messaggero”

L'annuncio serale di Conte, a proposito del doppio mandato dei parlamentari, è la vera reazione alla batosta elettorale di questi giorni. E significa questo: mi giocherò le mie residue chance di carriera politica creando finalmente il mio partito personale.

Qual è lo strumento per arrivarci? Sostituire l'intero o quasi corpo parlamentare stellato con suoi fedelissimi. Insomma nessun mea culpa per il tonfo elettorale e rilancio della propria zoppicantissima leadership. E questo è l'annuncio: «Entro la fine di giungo il M5S indirà la consultazione in rete sul doppio mandato».

Ovvero: è già previsto, mobilitando quel che resta degli attivisti e cooptando un bel po' negli organi direttivi, che verrà impedita la terza candidatura e le conseguenze sono chiare. Un po' di deroghe per Di Maio e pochi altri, se non esagerano nella fronda, restano i fedelissimi di Conte (Turco, Todde, Gubitosa) e poi liste tutte nuove e tutte targate Giuseppi. E a quel punto, nelle elezioni 2023, o la va o la spacca.

Naturalmente «io nel voto sul doppio mandato non mi esprimerò per sostenere una posizione o un'altra». Ma suvvia, sono cose che si dicono e tutti sanno qual è il disegno di sopravvivenza, molto eventuale, dell'ex premier. È quello del partito personale e del partito ultra tradizionale. Con tanto, ecco un altro annuncio, di «delegati territoriali per darci coerenza di azione». Capi e capetti locali, come nella Dc e nel Pci, per evitate quello che è appena accaduto: cioè che gli italiani sui territori si siano dimenticati l'esistenza. ormai quasi carbonara, dei grillini.

Ma Conte, oltre che con gli annunci, ha cercato di rianimarsi - e di evitare che scoppi la rivolta interna - anche Distribuendo cariche. Ma ormai «è un pugile suonato», dicono di lui nel movimento. Si rifugia nel pomeriggio tra i fedelissimi del Consiglio Nazionale M5S, da cui non ci si poteva aspettare alcuna sollevazione anti-leader appunto perché è un organo a lui addomesticato tra vicepresidenti (addirittura 5), capigruppo parlamentari e responsabili dei comitati tematici.

E non ne fanno parte i ministri, sennò in molti si sarebbero aspettati l'assenza di Di Maio pronta ad essere interpretata, senza il neppur minimo avallo dell'interessato, che si tiene coperto e non vuole entrare in polemiche di partito. E comunque. Conte, sempre più frastornato, distribuisce pennacchi di qua e di là. Come accadeva nell'esercito borbonico mentre stava capitolando. Ma proprio i suoi sodali sono nel mirino del partito.

«Dopo un anno ci sono dei responsabili, la Taverna ha gestito tutte le campagne elettorali e ora voglio vedere come la scaricano», commenta un deputato grillino di lungo corso. Mentre su Todde e Turco pesano i malumori sui loro territori di riferimento. La viceministra dello Sviluppo Economico è sulla graticola in Sardegna, l'ex sottosegretario di Conte a Palazzo Chigi sconta la débâcle nel suo comune, Taranto, dove M5S aveva quasi il 50 alle Politiche, il 12 alle Comunali di 5 anni fa e ora è al 4. È insomma una polveriera il movimento.

All'Aquila - dice un deputato influente, l'abruzzese Gianluca Vacca - abbiamo preso lo 0,7 per cento. Ma il problema è ovunque. Abbiamo perso l'identità. Vorrei che ci fosse un dibattito interno, i problemi non si risolvono con le nomine». La deputata messinese Angela Raffa, considera il risultato di Messina peggiore di quello di Palermo e osserva parlando all'Adnkronos: «Se non fossimo nel governo Draghi saremmo più liberi». Anche l'alleanza con il Pd viene messa in discussione: «Non so quanto durerà». Siamo al si salvi chi può. E nessuno salva Conte che annuncia la Fase2. Ma quante volte è cominciata almeno a parole, da quando c'è il crepuscolo di M5S, senza che se ne vedessero i frutti?