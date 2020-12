SBROGLIARE IL RECOVERY PER NON ESSERE RICOVERATI - CONTE ACCELERA PER PORTARE LA BOZZA IN PARLAMENTO AI PRIMI DI GENNAIO E ARRIVARE AL SÌ AL PIANO ENTRO FEBBRAIO - SI È PASSATI DA 600 A 54 PROGETTI MA PER CONTE SONO ANCORA TROPPI - I RENZIANI FRENANO: "IL CONFRONTO NON E' STATO RISOLUTIVO, CI SEPARA UN ABISSO" - GUALTIERI FA I CONTI: "ADESSO CI SARÀ UN NUOVO SCOSTAMENTO DI BILANCIO MA NON SI POSSONO USARE TUTTI I PRESTITI A DEBITO PUBBLICO…"