LA TREGUA È FINITA, NON ANDATE IN PACE – ISRAELE E HAMAS NON HANNO PROLUNGATO IL CESSATE IL FUOCO: DOPO L'ATTENTATO DI IERI A GERUSALEMME, NELLA NOTTE UN MISSILE DA GAZA È STATO INTERCETTATO DALLO STATO EBRAICO, E NELLA STRISCIA DONO RIPRESI I COMBATTIMENTI E I RAID AEREI

ATTENTATO GERUSALEMME

ISRAELE, INTERCETTATO MISSILE LANCIATO DA GAZA

(ANSA) - L'esercito israeliano ha annunciato sul proprio canale Telegram che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato un lancio proveniente dalla Striscia di Gaza. La tregua tra Israele e Hamas scadrà alle 7 locali, le 6 in Italia, anche se il Wall Street Journal ha annunciato che le due parti avrebbero concordato un ulteriore giorno del cessate il fuoco.

NESSUN ANNUNCIO UFFICIALE, TREGUA ISRAELE-HAMAS È SCADUTA

(ANSA) - Nessun annuncio ufficiale è arrivato né da Hamas né da Israele e, dunque, alle 7 locali, le 6 in Italia, la tregua del conflitto in Medio Oriente è scaduta.

IDF, TREGUA VIOLATA, RIPRESI COMBATTIMENTI NELLA STRISCIA

(ANSA) - L'esercito israeliano ha annunciato sul proprio canale Telegram la ripresa dei combattimenti nella Striscia di Gaza. "Hamas ha violato la pausa operativa - spiega l'Idf - e, inoltre, ha sparato verso il territorio israeliano. L'Idf ha ripreso i combattimenti contro i terroristi di Hamas nella Striscia di Gaza".

ESERCITO ISRAELIANO, RAID AEREI NELLA STRISCIA DI GAZA

(ANSA) - Gli aerei da guerra dell'Idf stanno bombardando obiettivi di Hamas nella Striscia di Gaza. Lo annuncia lo stesso esercito israeliano sul proprio canale Telegram, aggiungendo anche di aver registrato il lancio di numerosi razzi da Gaza verso il territorio israeliano. Lanci che - spiega l'Idf - non sono stati intercettati secondo il protocollo.

BLINKEN VA IN ISRAELE PER LA NUOVA FASE DI GUERRA A GAZA

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

La guerra a Gaza riprenderà. […] Hamas che fa scorte di rifornimenti e li ammassa nei tunnel ha detto ai combattenti di tenersi pronti, sta usando come arma contro Israele gli ostaggi, inizia a mandare liste in ritardo, ad allungare le trattative sostenendo di non sapere più dove siano gli altri rapiti.

Sono gli ultimi momenti, si assottigliano le alternative e già giovedì mattina, poco prima delle sette, la tregua sembrava arrivata alla fine. E’ stata estesa all’ultimo, e pochi minuti dopo, alle porte di Gerusalemme due uomini sono scesi da una macchina con un fucile d’assalto e una pistola e hanno iniziato a sparare a delle persone alla fermata dell’autobus, uccidendone tre.

Gli attentatori sono stati neutralizzati da due soldati non in servizio e da un civile armato, avevano la macchina piena di munizioni ed erano membri di Hamas. L’organizzazione ha rivendicato l’attentato nelle ore in cui il segretario di stato americano, Antony Blinken, percorreva Israele, la Cisgiordania e andava infine a Dubai per parlare di tregua, ma anche della prossima fase di guerra.

La visita però era diversa dalle altre, Blinken è stato accolto prima dal presidente israeliano Isaac Herzog, poi ha incontrato il gabinetto di guerra con il premier Benjamin Netanyahu che ha pronunciato parole chiare: abbiamo giurato che elimineremo Hamas e gli israeliani non rinunceranno a questo obiettivo.

E’ vero, la maggioranza degli israeliani crede che lo sradicamento di Hamas sia necessario e non possa essere rimandato. Così Blinken più che nel tentativo di stiracchiare la tregua è arrivato per farsi dire cosa intende fare Israele quando la guerra riprenderà e ha portato la raccomandazione del presidente americano Joe Biden, per il quale questo conflitto ha effetti disastrosi sui sondaggi, di proteggere i civili a Gaza.

Il messaggio di Blinken è stato: la pressione internazionale su Israele e sugli Stati Uniti aumenterà se l’intensità dei combattimenti a Gaza non verrà ridotta. I piani dell’esercito sono di concludere in due settimane l’offensiva nella parte settentrionale della Striscia, poi muoversi a sud, dove ci sono circa due milioni di civili, l’obiettivo è di smantellare la zona di Khan Younis, in cui Hamas è ben radicato.

Gli Stati Uniti vogliono una guerra diversa, hanno rassicurato che i sostegno continua, ma non vogliono vedere di nuovo le immagini della prima fase dei bombardamenti. Nella parte settentrionale della Striscia intanto, i soldati israeliani sono rimasti in attesa in questi sette giorni di pausa, ma il fatto che alcuni tra gli ostaggi liberati venissero da zone vicine a Gaza city, indica che all’esercito mancano ancora parti cruciali da controllare e quindi l’operazione a nord potrebbe essere più lunga di quanto pronosticato.

[…] Blinken ha insistito sul tempo dicendo che non ci sono mesi a disposizione, ma settimane.

[…] I terroristi della Striscia, consapevoli che presto torneranno i combattimenti, stanno cercando con ogni mezzo di aumentare il ricatto su Israele sia riducendo il numero di ostaggi liberati, sia con gli appelli alla mobilitazione in tutti i territori fuori o dentro alla Striscia di Gaza. Puntano ancora a una guerra di più fronti contro Israele. Il leader di Hamas, Yahya Sinwar, ieri ha fatto recapitare un messaggio ai suoi seguaci: il 7 ottobre era una prova generale.

