9 apr 2019 20:34

TRIA VINCE SU TUTTA LA LINEA – NEL DEF APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI PASSANO I NUMERI DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA: DEFICIT TENDENZIALE 0,1, PROGRAMMATO 0,2 (I GIALLOVERDI VOLEVANO 0,4/0,5) – È LA SECONDA VITTORIA DOPO QUELLA SUI RIMBORSI, COME MAI QUESTA STRANA NUOVA PRUDENZA? NON È CHE DI MAIO, SALVINI E CONTE SONO TERRORIZZATI DAL POSSIBILE RIENTRO IN ITALIA DI DRAGHI COME CAPO DI UN GOVERNO DEL PRESIDENTE?