TRINACRIA ARCOBALENO – NOTO, IN SICILIA, DIVENTA LA CAPITALE LGBTQ DEL SUD EUROPA CON IL “SUMMER PRIDE”: MADRINA DELL’EVENTO FRANCESCA PASCALE, TORNATA SINGLE DOPO LA SEPARAZIONE CON PAOLA TURCI – CULMINE DELL’EVENTO, GEMELLATO CON IL NAPOLI PRIDE, IL SUPER CONCERTO DI CRISTIANO MALGIOGLIO…

Da “La Sicilia”

FRANCESCA PASCALE MADRINA DEL NOTO SUMMER PRIDE

«La nostra provincia quest'anno avrà un altro Pride». Ad annunciarlo è il presidente

Arcigay Siracusa, Armando Caravini. L’evento avrà inizio domani alle 19 in piazza Colonia per poi arrivare a piazzetta Lido di Noto dove alle 21 si terrà il festival con il live di Cristiano Malgioglio.

Si tratta del "Val di Noto Summer Pride che a differenza di quello svoltosi a Siracusa con una valenza nettamente più cittadina, istituzionale che rappresenta l'intera provincia ed è più politico/sociale, avrà molto più intrattenimento quasi come un grande festival senza rinunciare al corteo simbolo chiave di un Pide», dichiara Caravini.

Francesca Pascale

Un evento gemellato con il "Napoli Pride" che vede la direzione artistica di Diego Di Flora, giovane napoletano noto per le sue direzioni di eventi di fama nazionale. Sono profondamente orgoglioso di essere il direttore artistico del Noto Pride. L'energia e la bellezza di. Noto mi hanno sempre affascinato e cercherò di rendere onore alla sua magia», dichiara Di Flora, che presenterà l'evento insieme alla ballerina Samanta Togni.

«Il mio impegno al fianco degli organizzatori e del sindaco di Noto, Corrado Figura, segnerà il via del primo Pride della città che negli ultimi anni si è contraddistinta con

un turismo internazionale e come meta ideale per le vacanze della comunità LGBTQIA+».

francesca pascale a belve 2

Madrina del “Val di Noto Summer Pride" sarà Francesca Pascale, ospiti i cantanti Emma Muscat e Marco Carta. Sulla presenza "discussa” della madrina, interviene Giorgio Zacco

di Arcigay Siracusa: “Francesca rappresenta un simbolo di inclusione e lotta ai pregiudizi. Essere madrina di un evento del genere significa sostenere pubblicamente la comunità LGBTQ+ e promuovere l'uguaglianza, Il suo coinvolgimento è un passo importante verso l'accettazione e la comprensione reciproca, mostrando come l'impegno personale possa ispirare cambiamenti sociali positivi in un contesto spesso segnato da discriminazione ed evidenziando la necessità di abbattere i pregiudizi. Lei stessa ne è vittima principalmente per la sua relazione con Silvio Berlusconi prima e la cantante Paola Turci successivamente per il suo impegno nelle cause LGBTQ+».

NOTO SUMMER PRIDE

Il “Val di Noto Summer Pride”, realizzato con la collaborazione di Arcigay Siracusa

- Seby Cammisuli, Luca Formisano e Pamela Capodieci - oltre alla manifestazione finale

vedrà oggi alle 18.30 un talk, voluto da Giulia Borghese, nella Sala Gagliardi di Palazzo

Trigona, in via Cavour 95, dal titolo "Riflessioni sulla Transizione. Un viaggio verso la consapevolezza”.

In questo periodo in cui assistimo a eventi di violenza di genere tra le generazioni più giovani – dichiara Borghese – è di fondamentale importanza un talk che porti conoscenza e consapevolezza su queste tematiche: infatti si parlerà di identità alias anche nelle scuole e della legge 164 del 1982 che andrebbe rivista e migliorata, anche a seguito di una sentenza della Consulta che toglie l'obbligo del pronunciamento di un giudice per il cambio di identità di genere

