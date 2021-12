9 dic 2021 17:45

TROLLATA OF THE YEAR - IL "TIME" SI È FATTO FREGARE DAI SUOI LETTORI, CHE NEL TRADIZIONALE SONDAGGIO SULLA PERSONA DELL'ANNO HANNO INCORONATO IL PRESIDENTE BRASILIANO BOLSONARO PER IL 2021 - PECCATO CHE LA RIVISTA LO CONSIDERI IL MALE, SOPRATTUTTO PER COME HA GESTITO LA PANDEMIA E I VACCINI - ORA IL DILEMMA: IGNORARE IL PARERE DELLA GENTE (COME È GIÀ SUCCESSO) O METTERLO IN COPERTINA E MASSACRARLO?