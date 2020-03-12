(ANSA) Il premier canadese Justin Trudeau si è messo in auto isolamento dopo che la moglie, di ritorno dall'Europa, ha mostrato sintomi di influenza ed è stata sottoposta ai test per il coronavirus.
TRUDEAU IN QUARANTENA! - IL PREMIER CANADESE SI SI È MESSO IN AUTO ISOLAMENTO DOPO CHE LA MOGLIE, DI RITORNO DALL'EUROPA, HA MOSTRATO SINTOMI DI INFLUENZA ED È STATA SOTTOPOSTA AI TEST PER IL CORONAVIRUS...-
(ANSA) Il premier canadese Justin Trudeau si è messo in auto isolamento dopo che la moglie, di ritorno dall'Europa, ha mostrato sintomi di influenza ed è stata sottoposta ai test per il coronavirus.
''UNA CRISI IN MANO A 'ESPERTI' IMPROVVISATI'' - PARLA IL FAMIGERATO CAPO DI GABINETTO AL CENTRO DEL LIBRO ''IO SONO IL POTERE'' A CURA DI GIUSEPPE SALVAGGIULIO: '' STRUTTURE IMPREPARATE, ASSENZA DI LEADERSHIP, ERRORI DI COMUNICAZIONE. CIRCOLANO TROPPE BOZZE DI DECRETI SU CUI INTERVENGONO MANINE E MANONE. NON SI È IPOTIZZATO UN PIANO PER LO SCENARIO PEGGIORE. PER TROPPI GIORNI I MEDICI SONO RIMASTI SENZA MASCHERINE. E SOLO POCHE ORE FA È STATO ASSEGNATO L' APPALTO PER RADDOPPIARE GLI APPARATI RESPIRATORI''
NEL FRATTEMPO I FIGLI SONO DIVENTATI MAGGIORENNI - CATALFO, MINISTRA DEL LAVORO: ''STIAMO ELABORANDO UN CONGEDO PARENTALE SPECIALE FINO A 15 GIORNI CHE POTRANNO USARE IN ALTERNATIVA LA MAMMA E IL PAPÀ DEI FIGLI FINO A 12 ANNI''. ECCO, ELABORATE PIÙ IN FRETTA VISTO CHE I BAMBINI IN ALCUNE REGIONI SONO A CASA DA DUE SETTIMANE E I GENITORI NON HANNO VISTO UN EURO DI VOUCHER BABY SITTER NÉ DI CONGEDI - DOMANI VIDEOCONFERENZA TRA CONTE-SINDACATI-INDUSTRIALI SUI PROTOCOLLI DELLE FABBRICHE
''POSSIBILI NUOVE RIVOLTE IN CARCERE'' - IL DOCUMENTO RISERVATO INVIATO DA BONAFEDE AI PROVVEDITORI, DIRETTORI DI PENITENZIARI E COMANDANTI. FONTI DEL ''GIORNALE'' PARLANO DI ''SITUAZIONE DISASTROSA'' SOPRATTUTTO IN EMILIA ROMAGNA. A MODENA SONO MORTE 9 PERSONE, A BOLOGNA LE STRUTTURE SONO STATE IN PARTE DISTRUTTE - A FOGGIA SI CERCANO ANCORA GLI EVASI, TRA CUI UN ASSASSINO, E LA PAURA DI UN MAXI-CONTAGIO SI FA PIÙ CONCRETA
IL CORONAVIRUS FA MALE ALLA SALUTE (DI SALVINI): ORMAI TRA LEGA E PARTITO DEMOCRATICO CI SONO SOLO 4 PUNTI E MEZZO. IL PARTITO DEL CAPITONE NEI SONDAGGI RISULTA IN CALO AL 27%, MENTRE IL PD SALE AL 22,4%. - SENZA TALK E BOMBARDAMENTO DEL GOVERNO, SALVINI è IN DEFICIT D'OSSIGENO - CRESCE LA FIDUCIA IN CONTE, SEGUITO DA GIORGIA E DA SALVINI. ZINGARETTI RECUPERA PURE IN QUARANTENA. RENZI AL 13%, SOTTO BERLUSCONI
MACRON SMETTILA DI FARE LO SBRUFFON - ''CARO DAGO, QUI IN FRANCIA LA SITUAZIONE È GRAVE. IL GOVERNO CONTINUA A PARLARE DI 'BRUTTA INFLUENZA' E LE SCUOLE RESTANO APERTE COME SE NULLA FOSSE. AI MALATI NON FANNO IL TAMPONE. NOI ITALIANI CHE VIVIAMO OLTRALPE ABBIAMO LANCIATO UNA PETIZIONE PER CONVINCERE IL GOVERNO AD AGIRE PER PREVENIRE IL CONTAGIO. FIRMATE CON NOI…''