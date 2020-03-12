TRUDEAU IN QUARANTENA! - IL PREMIER CANADESE SI SI È MESSO IN AUTO ISOLAMENTO DOPO CHE LA MOGLIE, DI RITORNO DALL'EUROPA, HA MOSTRATO SINTOMI DI INFLUENZA ED È STATA SOTTOPOSTA AI TEST PER IL CORONAVIRUS...

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trudeau con la moglie trudeau con la moglie

(ANSA) Il premier canadese Justin Trudeau si è messo in auto isolamento dopo che la moglie, di ritorno dall'Europa, ha mostrato sintomi di influenza ed è stata sottoposta ai test per il coronavirus.

 

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''UNA CRISI IN MANO A 'ESPERTI' IMPROVVISATI'' - PARLA IL FAMIGERATO CAPO DI GABINETTO AL CENTRO DEL LIBRO ''IO SONO IL POTERE'' A CURA DI GIUSEPPE SALVAGGIULIO: '' STRUTTURE IMPREPARATE, ASSENZA DI LEADERSHIP, ERRORI DI COMUNICAZIONE. CIRCOLANO TROPPE BOZZE DI DECRETI SU CUI INTERVENGONO MANINE E MANONE. NON SI È IPOTIZZATO UN PIANO PER LO SCENARIO PEGGIORE. PER TROPPI GIORNI I MEDICI SONO RIMASTI SENZA MASCHERINE. E SOLO POCHE ORE FA È STATO ASSEGNATO L' APPALTO PER RADDOPPIARE GLI APPARATI RESPIRATORI''

NEL FRATTEMPO I FIGLI SONO DIVENTATI MAGGIORENNI - CATALFO, MINISTRA DEL LAVORO: ''STIAMO ELABORANDO UN CONGEDO PARENTALE SPECIALE FINO A 15 GIORNI CHE POTRANNO USARE IN ALTERNATIVA LA MAMMA E IL PAPÀ DEI FIGLI FINO A 12 ANNI''. ECCO, ELABORATE PIÙ IN FRETTA VISTO CHE I BAMBINI IN ALCUNE REGIONI SONO A CASA DA DUE SETTIMANE E I GENITORI NON HANNO VISTO UN EURO DI VOUCHER BABY SITTER NÉ DI CONGEDI - DOMANI VIDEOCONFERENZA TRA CONTE-SINDACATI-INDUSTRIALI SUI PROTOCOLLI DELLE FABBRICHE