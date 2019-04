I TRUFFATI DALLE BANCHE - SERGIO RIZZO: ‘’RIMBORSARE TUTTI VUOL DIRE DARE SOLDI PURE A SEMPLICI SPECULATORI, ALLETTATI DALL'INTERESSE ASTRONOMICO (INCASSATO MAGARI PER ANNI). E POI GLI È ANDATA MALE - GIULIANO CAZZOLA: ‘’PERCHE’ LO STATO DEVE PORRE RIPARO, CON I SOLDI DI TUTTI, ALLA DABBENAGGINE DI ALCUNI E AMMESSO CHE CI SIA STATA, LA TRUFFA DOVREBBE PUR ESSERE ACCERTATA DA UN TRIBUNALE. O BASTA L’AUTOCERTIFICAZIONE DEGLI INTERESSATI, COME PER LE VACCINAZIONI?’’

Sergio Rizzo per “Affari & Finanza - la Repubblica”

"Rimborseremo tutti", insistono. "Senza lodi o arbitrati", ingiungono al ministro dell' Economia Giovanni Tria, disperatamente impegnato a evitare la rotta di collisione con Bruxelles e a smentire che traballi la sua traballante poltrona.

Rimborsare tutti vuol dire dare soldi pure a chi aveva comprato le azioni della banca per agevolare la concessione di un fido, oppure i semplici speculatori, chi aveva coscientemente acquistato obbligazioni subordinate allettato dall' interesse astronomico (incassato magari per anni). E poi gli è andata male.

Dovrebbero allora spiegare, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, perché non rimborsare pure quelli che hanno comprato in borsa titoli di banche o aziende poi crollati, oppure chi ha visto calare il valore dei btp per l' impazzimento dello spread causato dalle scelte folli della politica. Non rendersi conto che questa assurdità del rimborsare tutti può aprire un micidiale vaso di Pandora, ecco, questo non è da governanti seri. Ma da irresponsabili.

GIULIANO CAZZOLA

Al direttore del Foglio - Considero scandaloso l’accanimento nel voler risarcire, brevi manu, i c.d. truffati dalle banche, persino se azionisti o obbligazionisti strutturati; ciò in palese violazione non solo delle regole europee, ma delle stesse norme che il governo ha introdotto nella legge di Bilancio. Premesso che non si comprendono le ragioni per cui tocchi allo stato porre riparo, con i soldi di tutti, alla dabbenaggine di alcuni e ammesso che ci sia stata, la truffa dovrebbe pur essere accertata da un tribunale. Oppure basta l’autocertificazione degli interessati, come per le vaccinazioni?