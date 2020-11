24 nov 2020 10:01

TRUMP CEDE (MA NON MOLLA): DÀ MANDATO AI SUOI DI INIZIARE IL PROCESSO DI TRANSIZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE BIDEN. ''MA QUESTO NON BLOCCA LE NOSTRE AZIONI LEGALI SU QUELLE CHE SARANNO CONSIDERATE LE ELEZIONI PIÙ CORROTTE NELLA STORIA POLITICA AMERICANA. ANDIAMO AVANTI A TUTTA VELOCITÀ, NON CEDEREMO MAI A VOTI FALSI E DOMINION'', UNA DELLE SOCIETÀ CHE HA GESTITO IL VOTO