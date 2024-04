TRUMP, IL CERCHIO SI STRINGE – UNA DECINA DI ALLEATI E FEDELISSIMI DELL’EX PRESIDENTE SONO INDAGATI PER IL TENTATIVO DI RIBALTARE IL RISULTATO DELLE ELEZIONI DEL 2020 IN ARIZONA – TRA LE PERSONE FINITE NEL MIRINO DELLA MAGISTRATURA CI SONO L’EX CAPO STAFF DELLA CASA BIANCA, MARK MEADOWS, E RUDY GIULIAN, EX SINDACO DI NEW YORK E GIÀ AVVOCATO DEL TYCOON

(ANSA) - Nuova batosta per Donald Trump. Una decina di suoi alleati e fedelissimi, tra i quali l'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows e l'ex avvocato Rudy Giuliani, sono indagati per il tentativo di ribaltare il risultato delle elezioni 2020 in Arizona. Lo riporta la Cnn.

Tra gli incriminati c'è anche Boris Epshteyn, ex assistente della Casa Bianca che è ancora uno dei più stretti consiglieri di Trump. Il tycoon, come per l'indagine sui falsi elettori in Michigan, è indicato come cospiratore "non incriminato".

