13 mag 2024 16:55

TRUMP HA MEZZO PIEDE ALLA CASA BIANCA – SECONDO L'ULTIMO SONDAGGIO DEL “NEW YORK TIMES”, TRUMP È DAVANTI A BIDEN IN CINQUE SU SEI STATI IN BILICO – “SLEEPY JOE” REGISTRA UN CALO DI CONSENSI TRA I GIOVANI E GLI ELETTORI NON BIANCHI, SCONTENTI PER L'ECONOMIA E PER L'APPOGGIO A ISRAELE NELLA GUERRA A GAZA…