TRUMP HA UN PIANO PER L’UCRAINA. ORA DEVE CONVINCERE PUTIN E ZELENSKY – IL TYCOON HA NOMINATO IL GENERALE KEITH KELLOGG, GENERALE IN PENSIONE E AUTORE DI UNA BOZZA PER LA PACE TRA MOSCA E KIEV: PREVEDE IL CONGELAMENTO DELL’ATTUALE SITUAZIONE SUL CAMPO, LO STOP ALL’INGRESSO DELL’UCRAINA NELLA NATO E UN NEGOZIATO FORZATO – SECONDO LA STRATEGIA DI KELLOGG, GLI STATI UNITI POTREBBERO CONVINCERE ZELENSKY AUMENTANDO LE FORNITURE DI ARMI, E AVVERTENDO PUTIN CHE QUALSIASI RIFIUTO DI TRATTARE SI TRADURREBBE IN UN MAGGIORE SOSTEGNO AMERICANO A KIEV…

Keith Kellogg

TRUMP NOMINA KELLOGG INVIATO SPECIALE PER RUSSIA-UCRAINA

(ANSA) - Donald Trump nomina il generale Keith Kellogg assistente del presidente e inviato speciale per la Russia e l'Ucraina. Lo annuncia lo stesso presidente eletto sul suo social Truth. "Insieme renderemo il mondo di nuovo sicuro", ha detto Trump.

TRUMP PENSA AL GENERALE IN PENSIONE KEITH KELLOGG COME INVIATO PER L'UCRAINA, DICONO LE FONTI

Traduzione dell’articolo di Svea Herbst-Bayliss, Steve Holland e Gram Slattery per Reuters

VOLODYMYR ZELENSKY VLADIMIR PUTIN

Il presidente eletto Donald Trump sta prendendo in considerazione Keith Kellogg, un generale in pensione che gli ha presentato un piano per porre fine alla guerra in Ucraina, per ricoprire il ruolo di inviato speciale per il conflitto, secondo tre fonti a conoscenza della questione.

Kellogg, che è stato capo dello staff del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca durante il mandato di Trump dal 2017 al 2021 e consigliere per la sicurezza nazionale dell'allora vicepresidente Mike Pence, in caso di selezione avrebbe probabilmente un ruolo centrale nel tentativo di risolvere il conflitto.

volodymyr zelensky e vladimir putin 3

Il piano di Kellogg per porre fine alla guerra, iniziata con l'invasione del territorio ucraino da parte della Russia, prevede il congelamento delle linee di combattimento nelle posizioni attuali e la costrizione di Kiev e Mosca a sedersi al tavolo dei negoziati, ha riferito Reuters a giugno.

[…] Kellogg ha redatto il suo piano per l'Ucraina insieme a Fred Fleitz, che è stato anche capo dello staff del Consiglio di sicurezza nazionale sotto Trump.

DONALD TRUMP KEITH KELLOGG

Secondo la strategia proposta, gli Stati Uniti direbbero all'Ucraina che otterrebbe più armi americane solo se avviasse colloqui di pace. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti avvertirebbero Mosca che qualsiasi rifiuto di negoziare si tradurrebbe in un maggiore sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina. L'adesione alla NATO per l'Ucraina verrebbe tolta dal tavolo per l'immediato futuro.

È improbabile che questo piano piaccia a Kiev, dato che in pratica darebbe alla Russia il controllo incontrastato di parti dell'Ucraina orientale, almeno per un periodo di tempo significativo. Inoltre, alcuni repubblicani, in particolare alla Camera dei Rappresentanti, sarebbero probabilmente reticenti ad accettare ulteriori aiuti all'Ucraina.