TRUMP NE HA LICENZIATO UN ALTRO – RIMOSSO ANZITEMPO IL CONTRAMMIRAGLIO JOHN RING, CHE DIRIGEVA IL CARCERE DI GUANTANAMO: SOLO POCHI GIORNI FA SI ERA LAMENTATO CON I GIORNALISTI PER LO STATO DI DEGRADO DELLA PRIGIONE IN CUI VENGONO RINCHIUSI I COSIDDETTI “UNLAWFUL COMBATANTS”, LA DEFINIZIONE DI TERRORISTI CONIATA AI TEMPI DI BUSH PER SFUGGIRE ALLE NORME DELLA CONVENZIONE DI GINEVRA – DENTRO NE SONO RIMASTI SOLO 40...

Anna Guaita per “il Messaggero”

la prigione di guantanamo 3

Nei due anni e quattro mesi della presidenza Trump abbiamo visto numerosi licenziamenti improvvisi. Ma nella quasi totalità, i licenziamenti erano previsti. Quello avvenuto ieri a Guantanamo invece ha colto tutti di sorpresa, e subito si è cominciato a sospettare che dietro ci sia qualche giallo.

john ring

A essere rimosso è stato il contrammiraglio John Ring, che da un anno dirigeva la base e la prigione di Guantanamo, nota come Gitmo. Ring doveva lasciare l' incarico l' 11 giugno, invece è stato sollevato dall' incarico improvvisamente, con una giustificazione umiliante, e cioé che il Southern Command «ha perso fiducia nella sua abilità di comandare». Il SouthComm è la branca del Pentagono che si occupa dei Caribi, del sud e centro America.

donald rumsfeld

Il contrammiraglio Ring aveva solo pochi giorni fa lamentato con dei giornalisti il fatto che non aveva ricevuto direttive su come gestire il problema dei detenuti che invecchiano e cominciano a manifestare malattie tipiche dell' età avanzata.

donald trump

Guantanamo è infatti un carcere militare, in cui sono rinchiusi i cosiddetti unlawful combatants, secondo una definizione dei terroristi combattenti coniata dall' Amministrazione Bush nel 2002. Invece che definirli prigionieri di guerra e dover obbedire alla Convenzione di Ginevra sul trattamento umano dei prigionieri, l' allora ministro della Difesa Donald Rumsfeld ideò questa definizione, e trasferì i combattenti catturati nella prigione militare nell' isola di Cuba. In un sol colpo, i catturati venivano sottratti non solo alla Convenzione di Ginevra ma anche ai diritti di cui avrebbero goduto se portati su terreno Usa.

la prigione di guantanamo 1

I BUCHI NERI

Nel momento di massima affollamento, la prigione rinchiudeva 740 detenuti. Oggi ne sono rimasti 40, di cui 17 sono ex prigionieri dei cosiddetti buchi neri creati dalla Cia in Paesi compiacenti, dove i detenuti potevano essere torturati. Fra questi c' è anche Khalid Sheik Mohammed, ritenuto l' ideatore degli attentati del 9 settembre 2001. La giustizia si muove a velocità infinitamente lenta per questi detenuti, e Ring cominciava a temere che presto il carcere sarebbe diventato un ospizio per anziani. Il Pentagono dal canto suo nega che la ragione del suo licenziamento siano state le parole di sfogo con i giornalisti.

la prigione di guantanamo 7

Contestare la capacità di comando di un contrammiraglio tuttavia è un' accusa grave, soprattutto se si tiene conto della lunga e coraggiosa carriera militare di Ring, un pilota da combattimento che è stato il comandante delle Black Eagles, lo squadrone degli aerei da ricognizione durante la guerra contro l' Iraq, poi ha avuto il comando della nave da sbarco Uss Comstock e infine della portaerei Nimitz. Per di più Ring ha avuto una medaglia speciale per la sua «capacità di leadership».

la prigione di guantanamo 2 la prigione di guantanamo 4 la prigione di guantanamo 13 guantanamo the cia torture details are appalling 300x194 hillary guantanamo la prigione di guantanamo 14 la prigione di guantanamo 10 la prigione di guantanamo 12 la prigione di guantanamo 9 la prigione di guantanamo 11 manifestanti che chiedono la chiusura di guantanamo 1 la prigione di guantanamo 5 la prigione di guantanamo 8 manifestanti che chiedono la chiusura di guantanamo la prigione di guantanamo 6