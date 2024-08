TRUMP, IL PEGGIOR NEMICO DELL'EUROPA - UN RITORNO ALLA CASA BIANCA DEL TYCOON SAREBBE UN DISASTRO PER LE CASSE DELL'UE E DEI PAESI ALLEATI. IERI È TORNATO A SBOTTARE CONTRO LE MANCATE SPESE IN DIFESA DEGLI STATI NATO: "BISOGNA ARRIVARE FINO AL 3% DEL PIL: IL 2% È IL FURTO DEL SECOLO, SOPRATTUTTO PERCHÉ LO PAGHIAMO NOI" - POI MINACCIA UNA GUERRA COMMERCIALE CONTRO L'EUROPA, CON DAZI TRA IL 10% E IL 20% SU TUTTI I PRODOTTI IMPORTATI NEGLI USA...

donald trump - nato

Estratto dell'articolo di Paolo Mastrolilli per "La Repubblica"

Si mette male, per i conti dell’Italia e dell’Europa, se Trump tornasse alla Casa Bianca. Perché ora chiede che i membri della Nato aumentino le spese per la difesa almeno fino al 3% del Pil, oltre a minacciare di imporre dazi tra il 10% e il 20% su tutti i prodotti importati negli Usa, Paesi alleati inclusi.

donald trump europa

Lunedì sera il candidato repubblicano alla presidenza ha tenuto un discorso all’associazione dei soldati della Guardia Nazionale a Detroit, dove tra l’altro […] ha rivolto l’attenzione all’Alleanza Atlantica: «Bisogna arrivare fino al 3%: il 2% è il furto del secolo, soprattutto perché lo paghiamo noi».

Ha aggiunto che per anni i membri hanno speso «molto meno» del 2%, lasciando le forze americane «sotto stress. Siamo stati noi a fare la differenza e a pagare, per colmare le carenze e aiutare a scoraggiare le minacce ». Ciò vale anche per l’Ucraina, dove per la verità gli Usa hanno fornito il grosso delle armi, ma gli aiuti finanziari dell’Unione Europea sono stati superiori ai soldi stanziati da Washington.

jens stoltenberg doanld trump - vertice nato

[…] Due provvedimenti li prenderà di sicuro. Il primo sono i dazi, già annunciati. Quelli contro la Cina minaccia di aumentarli almeno al 50%, mentre contro gli altri saranno tra il 10% e il 20%. Molti lo hanno sconsigliato, perché le aziende scaricherebbero i costi sui consumatori, trasformando le sue tariffe nella “tassa di Trump”, che peserebbe sulle famiglie americane per una media di 3.900 dollari all’anno. Lui però considera le guerre commerciali una necessaria proiezione di potenza, e ripete che fanno incassare profitti all’erario, anche se quello che entrerebbe da una parte lo perderebbe dall’altra.

donald trump - nato

A ciò ha sommato la richiesta di aumentare le spese per la difesa al 3%, un terzo in più del 2% a cui ci eravamo impegnati nel vertice di Cardiff, che in realtà l’Italia non ha mai raggiunto. Non ha il potere di farlo unilateralmente, perché tutti devono essere d’accordo per ratificare il cambio, ma se non verrà ascoltato può minacciare di uscire dall’Alleanza e di fatto chiuderla. […] Trump però vuole che compriamo le armi dalle aziende americane, e se investissimo nella protezione del continente favorendo le nostre industrie, andremmo comunque allo scontro.

donald trump Jens Stoltenberg jens stoltenberg doanld trump - vertice nato