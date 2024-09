TRUMP QUANDO PERDE DICE CHE IL "GIOCO" È TRUCCATO - SECONDO "THE DONALD" IL DIBATTITO CONTRO KAMALA HARRIS, IN CUI HA FATTO LA FIGURA DEL VECCHIO RINCOJONITO, È STATO "TRUCCATO" DALL'EMITTENTE "ABC" - DOPO QUELLA CHE È STATA DEFINITA DAI CRITICI UNA DELLE PERFORMANCE PEGGIORI DELLA SUA VITA, TRUMP SI SFILA DALLA LOTTA: "NON SO SE VOGLIO FARE UN ALTRO DIBATTITO" E MINACCIA TAYLOR SWIFT PER AVER DATO IL SUO ENDORSEMENT ALLA HARRIS: "PAGHERÀ UN PREZZO" - BIDEN, KAMALA, TRUMP E JD VANCE A GROUND ZERO PER RICORDARE L'ATTENTATO DELL'11 SETTEMBRE - VIDEO

TRUMP, 'IL DIBATTITO CON HARRIS È STATO TRUCCATO DA ABC'

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 11 SET - L'ex presidente Usa Donald Trump ha affermato che il dibattito con Kamal Harris è stato "truccato" dal canale tv Abc.

TRUMP, 'NON SO SE VOGLIO FARE UN ALTRO DIBATTITO'

(ANSA) - WASHINGTON, 11 SET - "Non so se voglio farne un altro". All'indomani del duello tv con Kamala Harris, Donald Trump in un'intervista a Fox news ha dubbi su un secondo dibattito tv con la sua rivale. Quanto al fatto che il dibattito fosse "truccato", Trump ha evidenziato che "era tre contro uno", attaccando i moderatori di Abc news.

TRUMP ATTACCA TAYLOR SWIFT PER L'ENDORSEMENT A HARRIS

(ANSA-AFP) - WASHINGTON, 11 SET - Donald Trump attacca la pop star Taylor Swift, che ieri ha espresso il suo endorsement per Kamala Harris, affermando che "pagherà il prezzo" del sostegno alla vicepresidente Usa nella corsa alla Casa Bianca.

MOSCA, TRUMP E HARRIS NON USINO NOME PUTIN IN LOTTA POLITICA USA

(ANSA) - MOSCA, 11 SET - "Il nome di Putin è usato, per così dire, come uno degli strumenti nella lotta politica interna degli Stati Uniti. Non ci piace davvero, e speriamo ancora che lascino stare il nome del nostro presidente": lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, commentando il dibattito tra i candidati alla presidenza Usa, Kamala Harris e Donald Trump.

Lo riporta l'agenzia Interfax. Peskov ha inoltre dichiarato che "gli Usa in generale, indipendentemente dal partito di appartenenza dei candidati, mantengono un atteggiamento negativo, un atteggiamento ostile nei confronti" della Russia.

HARRIS AI SOSTENITORI, 'CALMA, SIAMO ANCORA GLI SFAVORITI'

(ANSA) - ROMA, 11 SET - Dopo il dibattito con l'ex presidente Donald Trump, la vicepresidente Kamala Harris ha parlato ai sostenitori a Philadelphia. "Calma ragazzi, siamo ancora gli sfavoriti in questa gara. È serrata", ha detto Harris, come riporta la Cnn.

La vicepresidente ha sottolineato l'importanza di vincere nello stato conteso della Pennsylvania e ha ringraziato i volontari della campagna. "Crediamo in chi siamo. Crediamo nel popolo americano. Questa è una campagna per unire le persone, sapendo che la stragrande maggioranza di noi ha molto più in comune di ciò che ci separa", ha detto Harris.

TRUMP E JD VANCE A GROUND ZERO PER L'11 SETTEMBRE FOTO CON ALCUNI VISITATORI, IN GIORNATA ANCHE BIDEN E KAMALA

(ANSA) - NEW YORK, 11 SET - Donald Trump si è recato oggi a Ground Zero dove sono cominciate le cerimonie in memoria delle stragi dell'11 settembre. Accompagnato dal suo vice JD Vance, l'ex presidente e' arrivato sul sito delle Torri Gemelle verso le 8 e si e' fatto fotografare con alcuni visitatori. Con Trump c'erano i figli Don Jr e Eric. Piu' tardi in giornata andranno a rendere omaggio alle vittime delle stragi il presidente Joe Biden e la vice Kamala Harris reduce dal dibattito con Trump ieri a Filadelfia.

