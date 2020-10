1.TRUMP, COVID COME L'INFLUENZA, IMPARIAMO A CONVIVERCI

(ANSA) - "La stagione dell'influenza sta per arrivare. Ogni anno l'influenza fa anche oltre 100 mila morti, nonostante il vaccino. Chiudiamo per questo il Paese? No, abbiamo imparato a convivere con essa, proprio come stiamo imparando a convivere col Covid, che su gran parte della popolazione non è letale": così ha twittato Donald Trump, tornato alla Casa Bianca dopo quattro giorni di ricovero in ospedale per il virus.

2.BIDEN SFERZA TRUMP, 'MASCHERINE CONTANO, SALVANO VITE'

(ANSA) - "Masks matter", le mascherine contano: "Salvano vite". A twittarlo Joe Biden, che posta una foto di Donald Trump che tornato alla Casa Bianca si toglie la protezione dal viso nonostante sia contagioso. A fianco un'altra foto col candidato democratico che indossa invece una mascherina nera.

3.MICHELLE OBAMA ATTACCA TRUMP, NEGLIGENTE SUL CORONAVIRUS

(ANSA) - Michelle Obama all'attacco di Donald Trump che "continua a manipolare gli americani come se questa pandemia non fosse una minaccia reale". In un video di 25 minuti dal titolo 'Closing Argument', l'ex First lady lo attacca per la sua risposta alla pandemia che, dice, "è solo un esempio della sua negligenza". "Le politiche di un presidente sono il diretto riflesso dei suoi valori e lo stiamo vedendo con l'attuale presidente, che ha devoluto la sua vita ad arricchirsi".

4.MICHELLE OBAMA DENUNCIA, TATTICHE TRUMP SONO RAZZISTE

(ANSA) - Le tattiche usate da Donald Trump sono razziste. Lo denuncia Michelle Obama in un video, spiegando che il "presidente e i suoi alleati stanno cercando" di approfittare della frustrazione di parte dalla popolazione "per distrarre dai fallimenti" del presidente: "stanno instillando la paura nei confronti degli afroamericani", in un approccio che è "moralmente sbagliato e razzista. ma questo - ammette Michelle Obama - non vuol dire che non funzioni" dal punto di vista elettorale.

5.NYT, TRUMP VALUTA LA POSSIBILITÀ DI UN DISCORSO ALLA NAZIONE

(ANSA) - Donald Trump sta considerando la possibilità di parlare oggi agli americani con un discorso televisivo alla nazione. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.

6.USA: IN VENDITA LE MONETE 'TRUMP HA SCONFITTO IL COVID'

(ANSA) - Donald Trump torna alla Casa Bianca e vanno in vendita le monete 'Trump ha sconfitto il Covid' a 100 dollari l'una. A venderle online è il negozio che vende solo oggettistica legata alla Casa Bianca e ai suoi inquilini non lontano proprio da Pennsylvania 1600. Il 20% dei fondi raccolti con la vendita delle monete sarà donato alle associazioni per la prevenzione del Covid e alla ricerca sul cancro.

