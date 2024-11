TRUMP SI E' PRESO I PIENI POTERI – IL TYCOON NON VUOLE GENTE CHE GLI METTA I BASTONI TRA LE RUOTE E STA PIAZZANDO "YES MEN" NEI POSTI STRATEGICI – NON È UN CASO CHE IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA, IL PENTAGONO E LE AGENZIE DI INTELLIGENCE, CHE ERANO STATI LA SPINA NEL FIANCO DI “THE DONALD” OTTO ANNI FA, SIANO STATI AFFIDATI A MATT GAETZ, PETE HEGSETH E TULSI GABBARD: ALLEATI OBBEDIENTI CON CURRICULUM NON ADEGUATI AL RUOLO – LA MANNAIA DI TRUMP SI ABBATTERÀ ANCHE SUI GENERALI DELLE FORZE ARMATE...

1. L’EX DEM TRA PROPAGANDA DI MOSCA E FLIRT CON ASSAD

Estratto dell'articolo di A. Ma. per il “Corriere della Sera”

donald trump a mar-a-lago - foto lapresse

A capo della National Intelligence e delle 18 agenzie che supervisiona Donald Trump ha chiamato Tulsi Gabbard, per otto anni deputata delle Hawaii, che nel 2020 si era candidata alle primarie democratiche come scelta pacifista prima di lasciare il partito e sostenere quest’anno il candidato repubblicano. Se confermata dal Senato, per il futuro presidente — che ha aiutato nella preparazione al dibattito con Kamala Harris — avrà ora il compito di preparare ogni giorno il briefing di intelligence mattutino, che tuttavia Trump raramente legge.

Tulsi Gabbard

Veterana della guerra in Iraq, 43 anni, Gabbard ha idee isolazioniste ed è accusata di aver diffuso in passato propaganda russa: dopo l’invasione dell’Ucraina, ad esempio, sostenne che gli Stati Uniti finanziavano laboratori di armi chimiche nel Paese.

«Ha accusato la Nato e gli Stati Uniti per l’invasione dell’Ucraina», ha spiegato il commentatore conservatore Tom Rogan sul Washington Examiner .

Tulsi Gabbard

Molti dubbi desta, ancora oggi, un vecchio viaggio effettuato nel 2017 in Siria, dove incontrò due volte il dittatore Bashar al-Assad nonostante fosse accusato di crimini contro l’umanità. […] Dopo quel viaggio sostenne che Assad non era un nemico degli Stati Uniti perché non rappresentava una minaccia diretta.

«La sua nomina è un rischio per la sicurezza nazionale», sintetizza Tom Nichols sull’ Atlantic […]

2. TRUMP SFIDA I PILASTRI DEL DEEP STATE

Estratto dell'articolo di Peter Baker per il “New York Times”

donald trump a mar-a-lago - foto lapresse

Il presidente eletto Donald J. Trump non sta perdendo tempo nell'affrontare le tre istituzioni governative che hanno maggiormente frustrato le sue ambizioni politiche durante il suo primo mandato e nel chiarire che non tollererà alcuna forma di resistenza nel suo secondo.

Con le sue selezioni di luogotenenti per guidare il Dipartimento di Giustizia, il Pentagono e le agenzie di intelligence, Trump ha ignorato il tipo di figure istituzionali che aveva messo in quei posti otto anni fa in favore di alleati focosi con curriculum non convenzionali la cui qualifica più importante potrebbe essere la lealtà nei suoi confronti.

PETE HEGSETH

Le scelte di Matt Gaetz come procuratore generale, Pete Hegseth come segretario alla difesa e Tulsi Gabbard come direttore dell'intelligence nazionale negli ultimi giorni hanno scioccato una capitale che forse non avrebbe dovuto essere poi così sorpresa. Chiunque abbia ascoltato le promesse e le lamentele di Trump durante la campagna elettorale negli ultimi due anni avrebbe potuto facilmente prevedere che avrebbe promosso compatrioti disposti a eseguire la sua ostile presa di potere del governo.

DONALD TRUMP

Se confermati, Gaetz, Hegseth e Gabbard costituirebbero le truppe d'assalto principali nella guerra autodichiarata di Trump contro il deep state. Tutti e tre hanno appoggiato la sua convinzione che il governo sia disseminato di dipendenti pubblici che hanno attivamente ostacolato le sue priorità mentre era in carica e lo hanno preso di mira dopo che se n'è andato. Nessuno di loro ha il tipo di esperienza per questi lavori paragonabile ai predecessori di entrambi i partiti, ma ci si può aspettare che tutti prendano "una fiamma ossidrica" per lo status quo, per usare il termine di Stephen K. Bannon per Gaetz.

MATT GAETZ A UN COMIZIO DI TRUMP IN CALIFORNIA

Il Dipartimento di Giustizia, il Pentagono e le agenzie di intelligence sono state le tre aree di governo che si sono rivelate più ostili per Trump nel legittimare la sua presidenza e ribaltare la sua sconfitta nel 2020 per mantenere il potere.

Le agenzie di intelligence hanno sostenuto la loro valutazione secondo cui la Russia ha interferito nelle elezioni del 2016 con l'obiettivo di aiutare Trump a sconfiggere Hillary Clinton, nonostante una feroce reazione del neoeletto presidente che ha dichiarato pubblicamente di credere invece alle smentite del presidente Vladimir V. Putin.

donald trump tom homan

Il Dipartimento di Giustizia ha respinto le richieste di Trump di perseguire molti dei suoi avversari, tra cui Hillary Clinton, l'ex presidente Barack Obama e il suo vicepresidente, Joseph R. Biden Jr., sebbene avessero fatto arrabbiare il presidente. Inoltre il dipartimento ha respinto le pressioni per dichiarare pubblicamente che c'erano state irregolarità sostanziali nelle elezioni del 2020 per giustificare l'annullamento della vittoria di Biden.

tulsi gabbard

Il Pentagono, da parte sua, ha chiarito che non avrebbe collaborato a uno sforzo illegale di usare le truppe contro gli oppositori interni o aiutare Trump a rimanere in carica. Michael T. Flynn, tenente generale in pensione e alleato di Trump, ha cercato di convincere il presidente nel dicembre 2020 a dichiarare una forma di legge marziale e ordinare all'esercito di sequestrare le attrezzature per il voto e di ripetere le elezioni negli stati in cui aveva perso. Il generale Mark A. Milley, presidente dello Stato maggiore congiunto, aveva fatto capire per mesi che non avrebbe permesso che l'esercito si trasformasse in un'arma politica.

[…] Gabbard, ex deputata democratica delle Hawaii che ha lasciato il suo partito e ha sostenuto Trump, ha trascorso due decenni nella Guardia nazionale dell'esercito e nella riserva dell'esercito, arrivando al grado di tenente colonnello, ma non ha esperienza nelle agenzie di intelligence che dovrebbe supervisionato. Ha spesso fatto discutere per le sue posizioni della Russia su Ucraina e NATO, al punto che un conduttore televisivo di stato russo l'ha definita "la nostra ragazza".

ivanka trump jared kushner donald trump

Confronta questi tre con i nominati da Trump negli stessi incarichi quando è entrato in carica per la prima volta nel 2017: Jeff Sessions, senatore repubblicano ed ex giudice, come procuratore generale; Jim Mattis, un generale a quattro stelle dei Marine in pensione, come segretario alla difesa; e Dan Coats, un senatore repubblicano di lunga data dell'Indiana e ambasciatore in Germania, come direttore dell'intelligence nazionale.

pete hegsetch donald trump jennnifer cunningham rauchet

Tutti e tre si sono dimostrati troppo indipendenti per Trump. Sessions ha fatto arrabbiare il presidente astenendosi dall'indagine sulla Russia e rifiutandosi di aiutare a estromettere il procuratore speciale Robert S. Mueller III. Alla fine è stato licenziato. Mattis si è opposto a molte idee di Trump che riteneva pericolose per la sicurezza nazionale. Alla fine si è dimesso per protestare contro la decisione di abbandonare gli alleati curdi in Siria. Coats ha difeso i suoi analisti dell'intelligence per le loro conclusioni sulla Russia ed è rimasto così sbalordito dalla deferenza di Trump verso Putin che si è chiesto in privato cosa avessero i russi sul nuovo presidente. Anche lui alla fine si è dimesso.

susie wiles donald trump

Trump ha imparato da quelle esperienze. Quando è arrivato per la prima volta alla Casa Bianca, non aveva trascorso un solo giorno in una carica pubblica e quindi spesso si è affidato a persone che non conosceva bene. Ritorna otto anni dopo con una comprensione molto più approfondita di come funziona il potere alla Casa Bianca e un'idea più precisa di chi fidarsi.

Troye, citando la presunta militarizzazione del governo da parte dei Democratici per rigirarla contro i suoi avversari ha detto: «È quasi una proiezione perché fa esattamente ciò di cui accusa queste persone- È la politicizzazione di queste comunità».

3. USA, IL DESTINO DEI GENERALI SGRADITI

tulsi gabbard si astiene dal voto sull'impeachment

Estratto dell’articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Un ordine esecutivo presidenziale per eliminare i generali delle forze armate sgraditi al nuovo vertice politico Usa in quanto etichettati come woke : succubi di sottoculture di sinistra. Il Wall Street Journal , voce di un mondo finanziario prevalentemente favorevole a Trump, riferisce di un progetto di epurazione da attuare attraverso un warrior board : una commissione di esperti scelti tra comandanti militari in pensione che avrebbe il potere di rivedere le carriere dei generali a tre e quattro stelle e proporre la rimozioni di quelli giudicati «inadatti al comando».

matt gaetz trump

[…] In passato gli analisti americani hanno sostenuto che le solide istituzioni democratiche degli Stati uniti avrebbero resistito ai tentativi di Trump di eroderle e disarticolarle. Quando il leader repubblicano ha spinto l’acceleratore su quello che lui definisce lo «smantellamento del deep state » ed è diventata concreta la possibilità di licenziamenti di massa di alti dirigenti delle principali amministrazioni federali, il ritornello è cambiato: il sistema dei pesi e contrappesi che regola la politica americana, si è detto, potrebbe essere parzialmente compromesso, ma ci sarà sempre la garanzia di fondo dalle forze armate, storicamente fedeli alla Costituzione, prima ancora che ai leaders politici.

donald trump e il cibo 1

donald trump e il cibo 2 pete hegseth tulsi gabbard tom steyer MATT GAETZ matt gaetz tulsi gabbard DONALD TRUMP GIOCA A BASEBALL pete hegseth con il fucile. MATT GAETZ

