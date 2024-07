TRUMP VA AL CONTRATTACCO: NOMINA IL CANTORE DEI “POVERI BIANCHI”, JD VANCE (AUTORE DI “ELEGIA AMERICANA”) COME CANDIDATO VICEPRESIDENTE E ATTACCA IL PARTITO DEMOCRATICO, ALLA FACCIA DELL’UNITÀ: “VOGLIONO IMBROGLIARE LE ELEZIONI E LO FARANNO” – ARRIVA ALLA CONVENTION REPUBBLICANA CON L’ORECCHIO FASCIATO, DOPO L’ATTENTATO, E SI COMMUOVE. IL PUBBLICO LO OSANNA: “LOTTIAMO, LOTTIAMO”

Trump sceglie come vice il 39enne senatore J.D. Vance

donald trump con jd vance alla convention repubblicana di milwaukee

(ANSA) - Donald Trump ha annunciato il suo vice: James David Vance, 39 anni, ex venture capitalist, da un anno senatore dell'Ohio, noto per il suo memoir bestseller del 2016 'Hillbilly Elegy', una 'Elegia americana' che racconta una famiglia e una cultura (quella degli Appalachi) in crisi. In passato era stato tra i critici del tycoon. Un nome che sa mobilitare la base, che può attrarre i voti della cruciale Rust Belt ma quello con meno esperienza politica.

"Dopo lunghe deliberazioni e riflessioni, e considerando gli straordinari talenti di molti altri, ho deciso che la persona più adatta ad assumere la carica di vicepresidente degli Stati Uniti è il senatore J.D. Vance del grande Stato dell'Ohio. J.D. ha servito con onore il nostro Paese nel Corpo dei Marines, si è laureato in due anni alla Ohio State University, summa cum laude, e si è laureato alla Yale Law School, dove è stato redattore dello Yale Law Journal e presidente della Yale Law Veterans Association", scrive Trump su Truth.

donald trump con l orecchio bendato alla convention repubblicana di milwaukee

"Il libro di J.D., 'Hillbilly Elegy', - prosegue - è diventato un grande bestseller e un film, poiché difendeva gli uomini e le donne laboriosi del nostro Paese. J.D. ha avuto una carriera imprenditoriale di grande successo nel campo della tecnologia e della finanza e ora, durante la campagna, si concentrerà fortemente sulle persone per cui ha combattuto così brillantemente, i lavoratori e gli agricoltori americani in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Ohio, Minnesota e ben oltre..."

Alla convention ovazione per Trump, sorridente e pugnace

(ANSA) - Ovazione e standing ovation al Fiser Forum quando Donald Trump e' arrivato, apparendo sorridente e combattivo. Il tycoon ha alzato il pugno in segno di vittoria e sfida e ha intonato "Usa, Usa" insieme all'arena, letteralmente in delirio per la sua prima apparizione dopo l'attentato.

donald trump con l orecchio bendato alla convention repubblicana di milwaukee

Trump alla convention, la folla urla 'lottiamo, lottiamo'

(ANSA) - Alla vista di Donald Trump la folla alla convention dein repubblicani a Milwaukee ha iniziato a urlare "lottiamo, lottiamo", proprio come il tycoon dopo l'attacco. L'ec presidente è sembrato commosso, con gli occhi lucid.

Trump arrivato alla convention, l'orecchio destro fasciato

(ANSA) - Donald Trump è arrivato alla convention dei repubblicani a Milwaukee. L'ex presidente ha l'orecchio destro fasciato, dopo l'attacco a Butle in Pennsylvania.

Trump accanto a J.D. Vance alla convention repubblicani

attentato a donald trump in pennsylvania13

(ANSA) - Donald Trump è sul palco della convention dei repubblicani accanto al senatore dell'Ohio per la prima volta da quando ha annunciato la sua nomina a vice presidente.

Messaggio Trump, 'dem imbrogliano, votate anche per posta'

(ANSA) - "I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno". Lo ha detto Donald Trump in un video messaggio trasmesso alla convention dei repubblicani a Milwaukee. Il tycoon ha incoraggiato li suoi sostenitori "a votare come vogliono, anche per posta".

jd vance

Trump sceglie il suo vice: è J.D. Vance. Archiviato il caso sulle carte segrete dell’ex presidente. Biden chiede la protezione per Robert Kennedy Jr.

Convention Gop nomina Vance candidato vicepresidente

(ANSA) - Il senatore dell'Ohio D.J Vance è stato nominato candidato vicepresidente per acclamazione alla convention repubblicana di Milwaukee. Vance, arrivato al Fiser Forum insieme alla moglie, ha ricevuto applausi ed ovazioni.

MEME SULL ATTENTATO A DONALD TRUMP attentato a donald trump in pennsylvania2 attentato a donald trump in pennsylvania16 attentato a donald trump in pennsylvania6 attentato a donald trump in pennsylvania7 tiffany eric lara e donald jr trump CECCHINI DEL SECRET SERVICE donald trump arriva a milwaukee e alza il pugno fan di trump alla convention repubblicana di milwaukee fan di trump alla convention repubblicana di milwaukee convention repubblicana a milwaukee

attentato a donald trump in pennsylvania12