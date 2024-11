TRUMP IL VENDICATORE: SI FA GIUSTIZIA DA SOLO – IL TYCOON NOMINA IL FEDELISSIMO JAY CLAYTON COME CAPO DELLA PROCURA FEDERALE DI MANHATTAN, CHE IL PRESIDENTE ELETTO VUOLE SFRUTTARE PER TERREMOTARE GLI AVVERSARI POLITICI. DA LÌ PASSANO INFATTI IL DOSSIER SU PUFF DIDDY (CHE IMBARAZZA I DEM), I DOCUMENTI SEGRETI DI EPSTEIN E L’INADGINE PER CORRUZIONE DEL SENATORE DEM MEMENDEZ – OGGI LA SENTENZA SUI PAGAMENTI A STORMY DANIELS…

1. OGGI LA SENTENZA PER TRUMP SUI PAGAMENTI A STORMY DANIELS

(ANSA) - Oggi il giudice Juan Merchan si pronuncerà sul caso contro Donald Trump per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Il presidente Usa eletto è stato condannato da una giuria a maggio per 34 reati, ma il giudice potrà decidere se archiviare il caso in seguito alla sentenza della Corte suprema sull'immunità presidenziale o se condannarlo.

Se Merchan decidesse di chiudere il procedimento sulla base della decisione del massimo tribunale americano non ci sarà nessuna condanna, in caso contrario il team di legali di Trump cercherà con tutta probabilità di opporsi o ritardare qualsiasi condanna, insistendo sul fatto che interferirebbe con il suol ruolo di commander-in-chief.

2. LA VENDETTA DI TRUMP: I PROCESSI CHE IMBARAZZANO I DEM AFFIDATI AL FEDELISSIMO CLAYTON

Donald Trump sta già preparando il terreno per le sue vendette politiche […]. Si capisce in particolare da una nomina appena fatta, […] passata quasi inosservata […].

Non è quella di Matt Gaetz alla Giustizia, ammesso che venga confermato dal Senato, ma quella di Jay Clayton come capo della procura federale di Manhattan. Da quell’ufficio infatti passano molte delle inchieste più importanti negli Stati Uniti, che il prossimo capo della Casa Bianca potrebbe usare a suo vantaggio.

JAY CLAYTON

Il Southern District of New York è una vecchia ossessione di Trump, anche perché è la procura federale con cui ha avuto a che fare per tutta la sua vita imprenditoriale, da non confondere con la procura statale guidata da Alvin Bragg, che lo ha fatto condannare per frode nel caso dei soldi dati alla pornostar Stormy Daniels.

Nel 2016, infatti, aveva cacciato Preet Bharara, ‘colpevole’ tra l’altro di aver condotto inchieste sul riciclaggio di denaro da parte della Russia e sul trafficante di armi Viktor Bout. Ora la storia si ripete, ma con una rapidità impressionante. I presidenti eletti devono nominare i membri del loro gabinetto, però in genere si concentrano sui segretari e altri ruoli chiave dell’amministrazione. Trump a questo ha aggiunto tra le prime mosse la scelta di Jay Clayton come nuovo US Attorney of the Southern District di New York.

le feste di sean diddy combs 5

Durante il primo mandato di Donald aveva ricoperto il ruolo di presidente della Securities and Exchange Commission, ovvero l’autorità di controllo della borsa. Clayton ha studiato legge, ma non è un procuratore. Questo però ha senso, […] perché la scelta di un fedelissimo non esperto nella materia dell’incarico potrebbe essere una manovra per usare la procura federale di Manhattan allo scopo di perseguire gli avversari politici.

I principali casi che dovrà gestire Clayton sono tre: l’incriminazione del cantante Sean Combs per abusi sessuali, e quelle per corruzione del sindaco di New York Eric Adams, e il senatore democratico del New Jersey Menendez.

LA CONDANNA DI DONALD TRUMP - MEME BY OSHO

In più avrà in mano i files del caso Epstein. Trump vuole salvare Adams, con cui ha stabilito un buon rapporto, mentre gli altri tre casi potrebbero diventare occasioni per indagare gli avversari o scoprire rivelazioni devastanti.

Il dossier su ‘Diddy’ Combs, secondo fonti informate, potrebbe coinvolgere personaggi anche politici insospettabili, come i documenti segreti di Epstein e il caso di Menendez. I files di Epstein, peraltro, descrivono anche la sua amicizia con Donald, che quindi in questo caso avrebbe interesse a nasconderli. Politica dunque, ma proseguita con altri mezzi.

