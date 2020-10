TRUMP VUOLE LASCIARE L'OSPEDALE DOMENICA – E’ DISPERATO PER LA SUA CAMPAGNA ELETTORALE, PREOCCUPATISSIMO CHE IL VIRUS LO FACCIA SEMBRARE UN ''DEBOLE'', INCAZZATO CON STAMPA E MEDICI CHE L’HANNO ASFALTATO PER AVER INFRANTO LE REGOLE DI QUARANTENA LASCIANDO LA SUA SUITE D'OSPEDALE, ANCORA INFETTO DAL VIRUS, PER FARE UN GIRO IN SUV E SALUTARE I SUOI FAN - PIERS MORGAN: “È VERGOGNOSAMENTE PRONTO A RISCHIARE LA VITA DEGLI AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI PER SALVARE LA SUA PELLE ELETTORALE CERCANDO DI SEMBRARE UN DURO”

Dal Daily Mail

donald trump saluta i fan fuori dall ospedale

Trump vuole disperatamente tornare a lavorare alla Casa Bianca e ha chiesto di lasciare l'ospedale domenica, preoccupato che la degenza lo faccia sembrare un "debole'', hanno affermato fonti anonime citate dalla CNN.

Stamattina, a partire dalle 6.30, Donald ha lanciato 19 tweet che ricordano all'America di votare per lui e ha replicato alle critiche sulla sua uscita in SUV. Trump si è vantato dei mercati azionari, ha promesso di offrire ulteriori tagli alle tasse e ha elencato "pro life", "space force", "libertà religiosa" e "law and order".

donald trump nella sala riunioni dell ospedale walter reed

Trump sapeva di essere risultato positivo al virus giovedì notte, ma lo ha tenuto segreto durante un'intervista sulla Fox.

Altre fonti citate dal Washington Post hanno detto che è stanco di restare in ospedale guardando i notiziari 24 ore su 24 sulle sue condizioni, ma i medici sono preoccupati: se se ne andasse troppo presto, potrebbe essere più dannoso per la sua salute.

donald trump al lavoro col covid

Il dottor Fauci, che si è scontrato con Trump sulla sua gestione del virus, ha confermato di non essere coinvolto nelle cure del presidente.

Domenica sera è apparso a sorpresa fuori dall'ospedale per ringraziare i tifosi che si erano presentati con cartelli, bandiere e striscioni augurandogli una pronta guarigione. Trump ha detto di essere stato toccato dallo sfogo di sostegno e voleva mostrare il suo apprezzamento.

Ma i medici dicono che è stato irresponsabile da parte sua entrare nel SUV presidenziale con agenti dei servizi segreti e rischiare di infettarli.

PIERS MORGAN: L'INCREDIBILE ACROBAZIA DI TRUMP DIMOSTRA CHE NON HA IMPARATO NULLA SUL CORONAVIRUS

Piers Morgan per il Daily Mail

Dopo otto mesi di diniego, delusione, distrazione e leadership francamente diabolica, ieri, per alcuni secondi, Trump stava finalmente prendendo sul serio il coronavirus .

"È stato un’esperienza molto interessante", ha detto in un videomessaggio. 'Ho imparato molto su Covid. L'ho imparato andando davvero a scuola. Questa è la vera scuola. Questa non è la scuola del "leggiamo i libri".

il medico di trump sean conley

La sua affermazione 'Ho imparato molto sul Covid’ è arrivata dopo i primi esami del suo team medico. 74 anni e obeso, Donald era molto spaventato: temeva che avrebbe fatto la fine di Stan Chera, uno dei suoi amici più stretti, magnate immobiliari di New York, morto ad aprile.

Le sue paure erano basate su preoccupazioni molto reali, dopo aver sviluppato febbre alta, tosse e affaticamento e i suoi livelli di ossigeno sono diminuiti in modo significativo.

Sì, era scandalosamente, ingiustamente tardi, per il presidente svegliarsi e annusare il caffè corona, dopo che oltre 200.000 persone in America sono già morte. Ma meglio tardi che mai.

E con il virus che continua a imperversare furiosamente negli Stati Uniti, la conversione di Trump a ‘’credente covid’’ non poteva arrivare in un momento più cruciale.

Ma mi sbagliavo.

mark meadows all'ospedale walter reed

La scorsa notte Trump ha infranto le regole di quarantena per lasciare la sua suite d'ospedale, ancora infetto dal virus, per fare un giro in modo da poter salutare i suoi fan fuori.

"Che cazzo stava pensando?"

La risposta è tristemente ovvia: stava pensando, ancora una volta, solo a se stesso.

Trump sa di essere in guai disperati con la sua campagna elettorale.

A soli 30 giorni dalla fine, è molto dietro al suo avversario democratico Joe Biden nei sondaggi, e il divario si è notevolmente ampliato dopo il primo caotico dibattito presidenziale della scorsa settimana in cui Trump si è comportato come un odioso bullo scolastico troppo cresciuto.

donald trump arriva al walter reed medical center

Quindi, per lui ora essere ricoverato in ospedale con il virus che per la maggior parte dell'anno ha cercato di sminuire, è il peggior incubo in assoluto di Trump.

Sa che significa che l'unica cosa di cui ora qualcuno parlerà nelle restanti quattro settimane di questa campagna elettorale è il coronavirus e la sua terribile gestione.

Ironia della sorte, nel suo ultimo discorso prima di risultare positivo, Trump si è vantato che la pandemia stava volgendo al termine.

donald trump positivo al coronavirus il tweet di bill clinton

'Voglio solo dire', ha detto agli ospiti tramite collegamento video alla cena annuale di Al Smith giovedì, 'che la fine della pandemia è in vista e il prossimo anno sarà uno dei più grandi anni nella storia del nostro nazione.'

È difficile immaginare un colpo più dannoso a queste due affermazioni quando è risultato positivo al virus poche ore dopo.

CERIMONIA PER AMY CONEY BARRETT ALLA CASA BIANCA - POSITIVI SENZA MASCHERINA

Soprattutto perché è stato rapidamente raggiunto nella lista delle infezioni da decine dei suoi potenti aiutanti e amici politici che hanno partecipato all'evento Rose Garden che ha ospitato domenica scorsa per la sua nominata alla Corte Suprema, il giudice Amy Coney Barrett, dove 150 persone si sono mescolate, si sono abbracciate e hanno stretto la mano - la maggior parte senza maschere.

le persone pregano per trump

Tra gli ospiti che da allora sono risultati positivi ci sono l'ex governatore del New Jersey Chris Christie, i consiglieri della Casa Bianca Hope Hicks e Kellyanne Conway, il presidente dell'Università di Notre Dame e almeno due legislatori repubblicani - il senatore dello Utah Mike Lee e il senatore della Carolina del Nord, Thom Tillis.

Il loro disprezzo collettivo anche per le regole di sicurezza e allontanamento sociale del coronavirus ha perfettamente incarnato il rifiuto casuale dell'amministrazione Trump di prendere abbastanza sul serio questo virus. E distrugge l'affermazione del presidente secondo cui la pandemia è quasi finita.

cronologia degli spostamenti di donald trump

Un nuovo sondaggio YouGov rivela che il 59% degli elettori registrati ritiene che il presidente abbia "sottovalutato i rischi di COVID-19" e solo il 21% afferma di essersi "comportato in modo appropriato" rispetto alle maschere e alle distanze sociali.

Nonostante tutte le spacconate di Trump al contrario, è chiaro che la maggior parte degli elettori ora lo incolpa per l'entità della devastante perdita di vite umane e dell'economia distrutta causata dal coronavirus.

Ecco perché è così disperato di uscire dall'ospedale e mostrare al mondo che è un ragazzo grande, forte e duro che ha battuto il covid.

donald trump arriva in ospedale in elicottero

È stato uno spettacolo così spaventoso che ha spinto eminenti capi medici a condannarlo pubblicamente.

``Ogni singola persona nel veicolo durante quel 'drive-by' presidenziale completamente inutile deve essere messa in quarantena per 14 giorni'', ha twittato il dottor James Phillips, capo della medicina dei disastri presso la divisione di medicina di emergenza della George Washington University. 'Potrebbero ammalarsi. Possono morire per il teatro politico comandato da Trump. Questa è follia.

la stanza di donald trump in ospedale

Phillips ha aggiunto: 'Quel SUV presidenziale non è solo a prova di proiettile, ma è ermeticamente sigillato contro gli attacchi chimici. Il rischio di trasmissione di COVID19 all'interno è tanto alto quanto al di fuori delle procedure mediche. L'irresponsabilità è sbalorditiva’'

Il dottor Craig Spencer, un medico di pronto soccorso a New York e direttore della salute globale in medicina d'urgenza alla Columbia, è rimasto scioccato

lo staff di trump preoccupato

Ciò che lo rende ancora peggiore è che il giorno in cui Trump è stato drammaticamente trasportato in ospedale con Marine One, gli Stati Uniti hanno registrato altri 44.000 casi di Covid-19 e 880 morti. Nessuno di questi nuovi pazienti riceverà qualcosa di simile all'assistenza medica dedicata 24 ore su 24 a disposizione del Presidente in un'emergenza nazionale in cui molti sono morti da soli e i pazienti sono isolati dai propri cari in ospedali affollati.

Immaginate come devono sentirsi loro e le loro famiglie quando vedono il loro presidente continuare a comportarsi in modo sconsiderato?

donald trump arriva in ospedale

Le azioni del presidente Trump non sono state solo scioccanti e pericolose, ma hanno anche direttamente violato le linee guida dei Centers for Disease Control and Prevention che affermano che i pazienti Covid dovrebbero rimanere a casa tranne che per ottenere cure mediche. "In generale," dice il sito web del CDC, "il trasporto e il movimento di un paziente con infezione da SARS-CoV-2 sospetta o confermata al di fuori della sua stanza dovrebbero essere limitati a scopi essenziali dal punto di vista medico".

donald trump e hope hicks

Ovviamente, non c'era uno "scopo clinicamente essenziale" nella corsa di Trump.

È stata solo una mossa di pubbliche relazioni spudorata e vergognosa per mostrare a tutti che sta "vincendo" contro il virus.

elicottero di trump porta il presidente in ospedale

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha contratto il coronavirus a marzo ed è stato ricoverato in ospedale nove giorni dopo la sua diagnosi, quasi morendo in un reparto di terapia intensiva.

Trump non è ancora fuori pericolo in alcun modo, eppure vuole che pensiamo che lo sia ed è pronto a rischiare la vita di coloro che sono incaricati di proteggerlo per dimostrarlo.

meme su donald trump e il covid

È difficile immaginare un atto più egoista e narcisistico di negligenza.

Eppure non è la prima volta; Trump ha ripetutamente messo i suoi dettagli di protezione a rischio inutile di infezione da covid durante questa crisi.

piers morgan

Gli agenti dei servizi segreti sanno che potrebbero dover prendere proiettili per il presidente.

Ma non hanno firmato per ricevere proiettili dal presidente.

Auguro al presidente Trump una piena guarigione e vergogna a tutti quei vili ipocriti liberali che lo hanno augurato la morte sui social media.

Ma le sue azioni di ieri sera hanno dimostrato che in realtà non ha imparato assolutamente nulla sul coronavirus.

Non "capisce" e non lo ha mai fatto