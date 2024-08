LE TRUPPE DI VANNACCI SI INGROSSANO – PATRIZIA BIAGI È LA COORDINATRICE DEL MOVIMENTO “IL MONDO AL CONTRARIO” IN SICILIA: EX LEGHISTA, LAVORA ALL’UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI PALERMO E HA AVUTO QUALCHE DISSIDIO (EUFEMISMO) CON L’EX SINDACO LEOLUCA ORLANDO – “ROBERTO OMOFOBO? O MEZZO MILIONE DI ITALIANI CHE LO HANNO VOTATO SONO RAZZISTI O CHI SOSTIENE QUESTA TESI NON HA LETTO IL LIBRO” – “UN PARTITO? PER ORA IL PROGETTO È DIVENTARE UN’ASSOCIAZIONE POLITICA. CELEBREREMO IL CONGRESSO ENTRO FINE ANNO E CI DAREMO UN NUOVO STATUS. POI, CHISSÀ…”

Da Pontida a Tirrenia, il passo è stato breve. “Ma non chiamatemi razzista e omofoba. Che abbiamo una quantità sproporzionata di immigrati e che i bambini non si possano affidare alle coppie omosessuali sono solo ovvietà”, dice la giornalista siciliana Patrizia Biagi.

Ex responsabile del dipartimento immigrazione della Lega in Sicilia, è stata “folgorata” sulla via del generale Vannacci un anno fa, quando nella frazione balneare di Pisa ha partecipato alla prima presentazione del libro “Il mondo al contrario”.

Un manifesto […] che entro fine anno diventerà un vero movimento politico, dietro la regia del braccio destro di Vannacci, l’ex tenente Fabio Filomeni. Al di qua dello Stretto, la prima a rispondere alla “chiamata alle armi” del militare, oggi eurodeputato leghista, è stata Biagi, dal 2010 referente dell’ufficio stampa del Comune di Palermo e nel 2012 candidata alle Regionali con una lista a sostegno dell’ex governatore […] Nello Musumeci.

Biagi, lei ha importato in Sicilia il comitato che si ispira ai principi di Vannacci. Com’è approdata alla corte del generale?

"Ho letto e condiviso i capisaldi del libro. Patria, immigrazione controllata, sicurezza nazionale, famiglia tradizionale, difesa dell’ambiente e degli animali. Il passo successivo è stato incontrare Roberto, Fabio e gli altri fondatori. Ho partecipato al primo convegno a Tirrenia da presidente del comitato siciliano e poi sono stata nominata coordinatrice per le Isole”.

Ha fatto campagna elettorale per il generale alle Europee?

"Certamente, ma credo che se l’è fatta più da solo. È venuto in Sicilia, a Capo d’Orlando, per presentare il suo libro e ha ricevuto nell’Isola 35 mila voti […]”.

È considerato un libro omofobo e razzista. Ma lei si riconosce in quel testo, giusto?

"O mezzo milione di italiani che lo hanno votato sono razzisti o chi sostiene questa tesi non ha letto il libro. Quando si parla di colore della pelle o tratti somatici, ci si riferisce a tratti fisici oggettivamente riscontrabili. È ovvio che un cinese ha occhi a mandorla e pelle gialla, mentre un italiano ha tratti misti arabo-normanni. Come è ovvio che se tra dieci anni ci saranno in Italia più bambini musulmani che italiani, significa che abbiamo sbagliato qualcosa. Sarebbe lo stesso se ci fossero nel nostro paese più bambini tedeschi e spagnoli”.

[…] Per Vannacci l’omosessualità è una malattia psichiatrica. È d’accordo?

"Personalmente non ho un atteggiamento negativo rispetto a due persone dello stesso sesso che si amano. L’amore è amore. Ma affidare un bambino a una coppia dello stesso sesso significa privarlo del valore della famiglia. La natura non ha dato la possibilità a due uomini di procreare.[…]”.

Perché ha lasciato la Lega?

"Sono stata tra le prime a sostenere la Lega Nord, quando era al 3 per cento. Nel 2018 sono andata al raduno di Pontida. Poi le cose sono cambiate, non mi sentivo più rappresentata da chi ha preso le redini del partito in Sicilia, che ha mutato forma rispetto ai valori professati sulla carta. Ho sostenuto Vannacci perché si è candidato nella lista Lega da indipendente”.

Parliamo del suo ruolo nell’ufficio stampa del Comune. Con l’ex sindaco di centrosinistra Leoluca Orlando il rapporto è stato turbolento. Perché?

"In dieci anni sono stata sottoposta a molti provvedimenti disciplinari. Sono stata accusata di svolgere attività politica in ufficio ma è tutto falso […]”.

Sta dicendo che è stata una “perseguitata politica”?

"Se sul posto di lavoro una donna, una mamma, una professionista viene accusata di cose che non ha fatto, lei come la definisce? Ho subito scorrettezze che ho sempre affrontato con la schiena dritta. Anche Vannacci ha pagato nella sua carriera militare il fatto di essere stato coerente con la sua coscienza”. […]

[…] Vannacci giura fedeltà alla Lega e il suo braccio destro Filomeni fonda un movimento politico. Vi presenterete alle prossime competizioni elettorali?

"Per ora il progetto è diventare un’associazione politica. Celebreremo il congresso entro fine anno e ci daremo un nuovo status. Poi, chissà”.

