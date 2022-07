VELINE E VELONI INGRATI – SALLUSTI SI SCATENA SU GIULIANO FERRARA E LA PASCALE CHE SI SONO SCHIERATI CONTRO IL CENTRODESTRA: “PUR NON AVENDO MAI LAVORATO UN GIORNO IN VITA LORO SONO DIVENTATI MILIONARI GRAZIE ALLA GENEROSITÀ DI BERLUSCONI E ORA, DOPO ESSERE STATI FORAGGIATI E MANTENUTI TANTO DA ESSERE A POSTO PER QUALCHE GENERAZIONE, SPUTANO CON GUSTO NEL PIATTO DOVE HANNO BANCHETTATO. È UN CLASSICO DEI CORTIGIANI, SEMPRE IN CERCA DI UN RE VINCENTE DA SERVIRE. PUÒ ESSERE GENTE COSÌ UN MODELLO PER GLI ITALIANI CHE SGOBBANO PER TIRARE SERA? POSSIBILE CHE ANCORA OGGI SI POSSA PENSARE DI FARE SEMPRE E IMPUNEMENTE I FROCI CON IL CULO DEGLI ALTRI?”