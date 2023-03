TUTTE LE ROGNE DI XI JINPING – I POLITICI DEL DRAGONE SI SONO RIUNITI A PECHINO PER DARE UNA NUOVA ROTTA ALLA CINA. DOPO CHE IL PRESIDENTE HA AFFOSSATO L’ECONOMIA DEL PAESE CON LA SUA STRATEGIA “ZERO COVID” PER POI RIAPRIRE FACENDO CONTAGIARE TUTTI, ORA L’ECONOMIA CINESE DOVRÀ AFFRONTARE IL CALO DEMOGRAFICO, LA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE ALLE STELLE E I PROBLEMI NEL MERCATO IMMOBILIARE...

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Nell’articolo di El Pais leggiamo che I responsabili politici cinesi si riuniranno questa settimana a Pechino per definire la direzione che la potenza asiatica prenderà quest'anno.

La riunione politica annuale della Cina, nota come Due Sessioni, ha preso il via a Pechino nel fine settimana con l'obiettivo di ripristinare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro dopo tre anni di controlli serrati per frenare la diffusione del covid-19.

Il gigante asiatico, che il mese scorso ha dichiarato una "vittoria decisiva" sul coronavirus dopo aver subito la peggiore ondata di infezioni della pandemia, ha già incrementato la produzione - a febbraio l'attività manifatturiera è cresciuta al ritmo più veloce degli ultimi 11 anni - ma deve affrontare una serie di sfide sociali nel 2023, tra cui il calo del tasso di natalità, l'elevata disoccupazione giovanile e i persistenti problemi nel mercato immobiliare.

Diversi segnali di malcontento hanno fatto notizia negli ultimi mesi: dai lavoratori che difendono i loro diritti ai pensionati e agli studenti che sono scesi in piazza alla fine dello scorso anno per chiedere la fine della strategia zero covid.

Come ha riportato la stampa di Stato, la crisi demografica e i suoi effetti occupano gran parte di questi incontri, che servono a offrire una mappa della direzione in cui si sta dirigendo la Cina e di ciò che preoccupa le alte sfere.

I conclavi vengono dipinti dai media filogovernativi come un modello di democrazia rappresentativa alla cinese, con l'intento di dare colore a un evento che è essenzialmente monocromatico: è un pulpito da cui svelare un'agenda pianificata in anticipo dalla gerarchia comunista.

Oltre agli aiuti per alleviare gli alti costi dell'allevamento dei figli, tra le proposte rese pubbliche per motivare la popolazione ad avere figli c'è la completa eliminazione delle politiche di pianificazione familiare - dal 2021 la Cina consente un massimo di tre figli per famiglia;

La legge riconoscerebbe i bambini nati da madri single, coppie non sposate e con più di tre figli; garantirebbe la tutela del lavoro per le lavoratrici dopo il parto; permetterebbe a tutte le donne di accedere a trattamenti di fertilità assistita senza l'obbligo di essere sposate; sovvenzionerebbe la fecondazione in vitro e il congelamento degli ovuli.

Nel 2022, la popolazione del Paese ha registrato una crescita negativa per la prima volta in 61 anni e un crollo storico del tasso di natalità, una situazione che aumenta la pressione sul sistema lavorativo e pensionistico.

Secondo Guo Weimin, portavoce della Conferenza consultiva (il massimo organo consultivo del Paese), la questione che preoccupa maggiormente i delegati è il contesto occupazionale del Paese, motivo per cui hanno fatto della stabilizzazione e della promozione dell'occupazione "una priorità".

Il tasso di disoccupazione giovanile è aumentato negli ultimi anni, attestandosi al 16,7% nel dicembre 2022. E le prospettive non sono particolarmente promettenti. Il Ministero dell'Istruzione stima che quest'anno circa 14 milioni di laureati saranno alla ricerca di un lavoro, mentre il media economico Caixin stima che, degli 11,58 milioni di laureati record di quest'estate, meno di otto milioni avranno la possibilità di entrare nel mercato del lavoro.

Gli analisti di Trivium China ritengono che l'economia non possa permettersi cifre del genere: "Ogni 1% di crescita del PIL di solito genera circa due milioni di posti di lavoro, e l'obiettivo della Cina per quest'anno è del 5%, che si traduce in 10 milioni di nuovi posti di lavoro".

Nel suo rapporto governativo sul lavoro, Pechino ha affermato di aver creato 12,06 milioni di nuovi posti di lavoro nelle aree urbane nel 2022 e che il tasso di disoccupazione urbana si è attestato intorno al 5,5% a dicembre. Tuttavia, gli esperti sottolineano che la maggior parte di questi posti di lavoro erano temporanei, offerti dai governi locali in un anno caratterizzato da confino e massicce campagne di PCR. Solo nel 2022, le province cinesi hanno investito circa 48 miliardi di euro per combattere il covid-19, secondo i bilanci ufficiali.

La Commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme ha promesso di "dare maggiore importanza alla promozione dell'inserimento dei giovani" e di aumentare i sussidi per i disoccupati entro il 2023. Il rapporto del massimo organo di pianificazione economica cinese insiste anche sul fatto che "l'alloggio è per le persone che lo abitano, non per le speculazioni di compravendita" e afferma che 2,65 milioni di unità abitative sociali sono state rese disponibili per l'affitto nell'ultimo anno per "alleviare le difficoltà abitative delle nuove popolazioni urbane, dei giovani e di altri gruppi".

I prezzi delle case nelle città più sviluppate del Paese sono aumentati dello 0,2% a gennaio rispetto al mese precedente, mentre delle 70 città più grandi, 36 hanno registrato un aumento dei costi, rispetto alle 21 di dicembre.

L'invecchiamento della società e la conseguente contrazione della forza lavoro rappresentano un serio problema per la seconda economia mondiale, che per decenni ha basato la sua crescita sulla sua vasta e poco costosa forza lavoro.

La forza lavoro cinese è in costante calo da quando, nel 2014, ha raggiunto il picco di quasi un miliardo di persone. A luglio, le Nazioni Unite hanno annunciato che entro la fine di questo secolo il numero di cinesi in età lavorativa non supererà i 400 milioni. La situazione mette sotto pressione il sistema pensionistico, che alla fine del 2022 offrirà una copertura di base a 1,053 miliardi di persone.

Nel suo rapporto annuale, il Ministero delle Finanze ha riferito che l'assicurazione di base per la vecchiaia ha visto un aumento di 140 milioni di beneficiari. Nonostante l'enorme opposizione popolare, la possibilità di innalzare l'età pensionabile, che per quattro decenni è stata fissata a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne, è sempre più clamorosa.

A febbraio i pensionati cinesi hanno inscenato rare proteste contro i tagli alle loro indennità mediche mensili, parte di una ristrutturazione a livello nazionale in seguito alle molteplici pressioni sul sistema sanitario. Questo ha fatto seguito alle proteste di Blank Sheets di novembre, in cui centinaia di persone sono scese in piazza per chiedere la fine di una politica di controllo anti-vita dal pugno di ferro.

Quell'atto di ribellione è avvenuto poco dopo che i lavoratori migranti della provincia di Guangzhou si sono scontrati con la polizia e migliaia di dipendenti della fabbrica Foxconn di Zhengzhou - il più grande produttore di iPhone al mondo - hanno chiesto il pagamento dei salari previsti.